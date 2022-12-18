Şampiyon Arjantin'de neden siyahi futbolcu yok? Tarihin acı gerçeği

SEDAT KAYA / Yeniçağ

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta Teksas Üniversitesi'nden Doçent Erika Denise Edwards'ın, “Neden, Güney Amerika takımlarından sadece Arjantin’de siyahi futbolcu yok?” başlıklı yazısı hem büyük merak uyandırdı, hem de Arjantin’den tepki aldı.

Edwards, yazısında "Arjantin'in beyaz bir ulus olduğu fikrinin doğru olmadığı gibi, bu fikir ülkenin kendini tanımlayışının özündeki siyahları silme tarihine ışık tutmakta" ifadesini kullandı.

Edwards’ın sorusunun cevabı tarihsel süreçte yatıyor.

İspanyol asıllı denizci Juan de Solís 1516 yılında Arjantin'e ayak bastıktan kısa bir süre sonra İspanya Krallığı bu ülkede bir koloni kurdu ve Afrika’dan köle olarak binlerce siyah getirdi. Çok uzun yıllar Buenos Aires’in en önemli ticari gelirini köle ticareti sağlıyordu.

1700'lerin sonunda ülkenin özellikle iç kesimlerindeki nüfusun yaklaşık yüzde 50'si siyahtı .

Başkent Buenos Aires nüfusunun ise yüzde 30 ila 40'ı siyah veya melezdi.

18. yüzyılı gelindiğinde toplam nüfusun üçte birini siyahlar oluşturuyordu.

1778’lerde siyahların nüfusa oranı %37 iken, 1850'lerde bu oran %15'e kadar düştü.

1810 ile 1816 yılları arasında bağımsızlık için verilen İspanya savaşta siyahlar ön cepheye sürüldü.

Geride kalan kadın çocuk kolera ve sarı humma gibi salgın hastalıkların pençesine bırakılde, diğer Güney Amerika ülkelerine göçe zorlandı.

1895'lerde siyah nüfus o kadar azaldı ki, Arjantin hükümeti Afrika kökenli insanları nüfus sayımına kaydetme gereği bile duymadı.

Arjantin devleti, o yıllarda Avrupa’dan gelen göçmenleri kucak açılarak, nüfusu beyazlatma politikası uyguladı.

Avrupa’dan gelen beyazlarla siyah kadınlar melezleştirildi.

Günümüzde siyah nüfusun yüzde 1 olduğu açıklansa da, Doçent Erika Denise Edwards bu oranının doğru olmadığını, siyahların yüzde 1’den bile az olduğunu ileri sürdü.

Bu nedenle Arjantin, diğer Güney Amerika ülkelerine oranla en düşük siyah nüfusu sahip ve spor, siyaset, sanat, edebiyat gibi dallarda siyahi bir Arjantinli görmek çok zor.