﻿Tarihin az geriye çekilmesi de erken seçimdir

Önce AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir" dedi, sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar, vatandaşlarımızın seyahatte olabilmesi nedeniyle bir değerlendirme yapılıyor. Değerlendirmeler sürüyor, kurullarımızda verilmiş bir karar yok. Bu tabii erken seçim anlamına gelecek bir değerlendirme değil. Tarihin az geriye çekilmesi için değerlendirme yapılıyor" gibi teorik olarak karşılığı olmayan bir açıklama yaptı.

Hemen belirtelim, literatürde "tarihin az geriye çekilmesi" diye bir şey yok. Seçim tarihinde yapılacak değişiklik, tarihin öne gelmesi durumunda "erken seçim", ileri alınması durumunda ise Türk mevzuatı uyarınca "seçimlerin geriye bırakılması"dır. Dolayısıyla, AKP yetkilileri ne derse desin, "tarihin az geriye çekilmesi", erken seçim anlamına gelir.

Devam edelim… Çelik'in ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "İster zamanında ister erken yapılsın biz seçime hazırız" dedi. Erken seçim sevdasıyla nam salmış Bahçeli'nin bu açıklamasıyla ihtimal kuvvetlenmişken; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini sizler de biliyorsunuz" diyerek Çelik'le benzer ifadelerle, "erken seçim" demeden erken seçime işaret etti.

Esasında Yüksek Öğretim Kurumu, 17-18 Haziran tarihlerinde üniversite sınavının yapılacağını açıkladığında, iktidarın seçimleri 18 Haziran'da yapmama yönündeki iradesini zaten anlamıştık. Seçim sandıkları okullara kuruluyorken, üniversite sınavı ve seçimlerin aynı gün yapılmasına imkân olabilir mi?

Seneler önce belli olan seçim tarihini değiştirmek için mevsim sıcaklarından, hac zamanının yaklaşmasından daha geçerli bir sebep olarak seçimler, bilerek ve istenerek üniversite sınavıyla çakıştırıldı. Peki, bilinçli çakıştırmanın nedeni neydi?

Erken seçim için iki yol

Seçimlerin erkene alınması için iki yol var. Biri, Meclis'in 360 milletvekilinin oyuyla karar alması; ikincisi, Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesi kararı alması.

Ancak…

Sosyal medyada konuşulduğu gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Meclis feshedilerek seçimler yenilenirse Erdoğan'ın yeniden aday olması mümkün değil.

Ülkedeki ekonomik gidişat bu kadar kötüyken erken seçime gidilmek isteniyorsa, bunun tek sebebi Erdoğan'ı meşruiyetini kaybetmeden aday yapabilme çabasıdır. Üniversite sınavı da bu sebeple seçim gününe konulmuştur.

Bu durumda, Erdoğan'ın Meclis'i feshederek erken seçime gitmesi, kendisinin adaylığını yeniden hukuka aykırı hale getirecektir.

Meclis'in erken seçim kararı alması için gereken muhalefet desteği ise ancak Seçim Kanunu'ndaki değişikliklerin yürürlüğe girmesinden (7 Nisan) önce belirlenecek bir tarih için geçerli olacak.

Erdoğan dışında alternatif bir adayı olmayan iktidarın karşısında muhalefetin elinde ilk defa bu kadar önemli bir koz var. Dilerim, kişisel hırslarla veya yanlış hesaplamalarla bu koz heba edilmez…