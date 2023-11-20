Tarihin en eski kuşlarının ayak izi bulundu. 120 milyon yıllık keşif

Araştırmacılar, Avustralya’da en az 120 milyon yıl öncesine ait bir dizi tarih öncesi kuş ayak izi keşfettiler.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tarihin en eski kuşlarının ayak izi bulundu. 120 milyon yıllık keşif

Plus One dergisinde yayınlanan ve fosilleşmiş ayak izlerini anlatan bir araştırmaya göre, izler güneydoğu Avustralya'daki Victoria eyaletinin kayalık kıyısında bulundu.

İzlerin, Avustralya'da veya güney yarımkürenin herhangi bir yerinde yaşayan kuşların bilinen en eski kanıtlarını temsil ettiği açıklandı.

Kanıtlar, kuşların dinozorlardan yaklaşık 160-150 milyon yıl önce Kuzey Yarımküre'de Jura döneminin sonuna doğru (yaklaşık 201 milyon ila 145 milyon yıl önce) evrimleşmeye başladığını gösteriyor. (Kuşlar yaşayan tek dinozorlar olarak kabul edilir.)

İlk kuşlar daha sonra Jura'nın geri kalanı boyunca ve Kretase dönemine (yaklaşık 145-66 milyon yıl önce) kadar çeşitlendiler ve bu süreçte yetenekli uçucular haline geldiler.

Ancak Kretase dönemine ait kuş fosilleri Kuzey Yarımküre'de bol ve çeşitliyken, Güney Yarımküre'de son derece nadirdir.

Antarktika, Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda da dahil olmak üzere günümüzün Güney Yarımküresindeki kara kütlelerinin çoğu, bir zamanlar Gondwana olarak bilinen eski bir süper kıtanın parçasını oluşturuyordu. Bu nedenle, son bulgular aynı zamanda antik Gondwana'da yaşayan kuşların bilinen en eski kanıtlarını da temsil ediyor.

Atlanta'daki Emory Üniversitesi'ndeki son çalışmanın yazarı Anthony Martin, Newsweek'e şöyle konuştu: "Çalışmamız, Avustralya'da çeşitli kuşların, oradaki ve güney yarımkürenin diğer bölgelerindeki fosil kayıtlarından beklediğimizden çok daha erken yaşta yaşadığını gösteriyor."

Martin, "Avustralya o zamanlar Antarktika'ya bağlı olduğundan ve Avustralya'nın bu kısmı güney kutbuna yakın olduğundan, bunlar aynı zamanda eski kutup ortamından gelen en eski kuş izleridir" dedi.

Çalışmada belgelenen antik ayak izlerinin neredeyse tamamı, Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nde araştırmacı olan ortak yazarlardan biri olan Melissa Lowery tarafından 2020 ile 2022 yılları arasında Inverloch kasabası yakınlarında keşfedildi. Geri kalanlar Martin tarafından Mayıs 2022'deki bir sonraki ziyaret sırasında fark edildi.

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