Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları

2007 ile 2010 yılları arasında Güney Kore A Milli Takımı'nın formasını 71 kez giyen Ahn Jung-Hwan listede 31. sırada yer alıyor. 2002 Dünya Kupası'nda uzatmalara giden Güney Kore - İtalya açında altın golü atarak ülkesini çeyrek finale taşıyan forvet, o günden beri ulusal bir kahraman olarak kabul ediliyor.

Genellikle ikinci forvet olarak görev yapan oyuncu İtalya'da Perugia'nın yanı sıra Fransa ve Almanya'da sırasıyla Metz ve MSV Duisburg formalarını giydi.