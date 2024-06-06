Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları

Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Suudi Arabistan'dan Japonya'ya ve ötesine kadar uzanan Asya kıtası, dünya futboluna pek çok futbolcu armağan etti. Bu listede bunlardan sadece 33 tanesini bulacaksınız...

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 1

Listemizin 33. sırasında yer alan Sun Jihai, İngiltere'de forma giyen ilk iki Çinli oyuncudan biriydi ve bu ünvanı 1998'de Crystal Palace'a kiralanarak elde etti. Jihai, Şubat 2002'de Manchester City'ye katıldı ve Premier Lig'de forma giyen ilk Çinli oyuncu oldu. Defans oyuncusu, City formasını 150'den fazla resmi maçta terletti. City'den sonra bir süreliğine Sheffield United forması giydi.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 2

Özbekistan A Milli Takımı'nın kaptanı ve tüm zamanların en golcü oyuncusu Eldor Shomurodov listemizin 32. sırasında yer alıyor. 2020/21 sezonunda Cenova formasıyla Serie A'daki ilk sezonunda etkileyici bir performans sergileyen Özbek yıldız, sergilediği futbolun karşılığında Roma'ya transfer olarak aldı ve yeni takımıyla 2021/22 Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 3

2007 ile 2010 yılları arasında Güney Kore A Milli Takımı'nın formasını 71 kez giyen Ahn Jung-Hwan listede 31. sırada yer alıyor. 2002 Dünya Kupası'nda uzatmalara giden Güney Kore - İtalya açında altın golü atarak ülkesini çeyrek finale taşıyan forvet, o günden beri ulusal bir kahraman olarak kabul ediliyor.

Genellikle ikinci forvet olarak görev yapan oyuncu İtalya'da Perugia'nın yanı sıra Fransa ve Almanya'da sırasıyla Metz ve MSV Duisburg formalarını giydi.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 4

30. sırada yer alan oyuncu, 2023 yazında, 30 yaşındayken Stuttgart'tan Liverpool'a süpriz bir transfer gerçekleştiren Wataru Endo. Japon orta saha oyuncusu, olağanüstü çalışkanlığı ve top kapma becerisiyle takdir toplayan Endo, 2022 Dünya Kupası'nda harika işler çıkartan Japonya Milli Takımı'nın önemli oyuncularındandı.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 5

29. sırada kendine yer bulan Suudi Arabistanlı Salem Al-Dawsari, ülkesinin Katar 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup ettiği maçta fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekmişti. Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kaptanı, 2022 AFC Yılın Oyuncusu onuruna layık görüldü.

Al-Hilal ile birçok kez Suudi Pro Lig şampiyonu olan usta kanat oyuncusu, 2018'de kısa bir süreliğine Villarreal'de forma giymişti.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 6

Futbol tarihinin milli takımlar düzeyinde en çok forma giyen oyuncularından olan kaleci Mohamed Al-Deayea, 13 yılda Suudi Arabistan formasını 178 kez terletti. Listemizde 28. sırada bulunan oyuncu uzun yıllar Al-Hilal forması giydi. Takımı ile dört Suudi Pro League şampiyonluğu ve 1996'da Asya Kupası şampiyonluğunu tadan Al-Deayea, 1999 yılında IFFHS tarafından Asya'da Yüzyılın Kalecisi seçildi.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 7

10 yıl boyunca Irak A Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Younis Mahmoud, 148 maçta 57 gol atarak ülkesi için başarılarla dolu 2007 Asya Kupası'na kazanmasında kilit rol oynadı. Listede 27. sırada kendine yer bulan Iraklı forvet finalde Suudi Arabistan'a karşı maçın tek golünü atarak ulusal kahraman ünvanını kazanmıştı. Yıldız oyuncu o yılın Ballon d'Or ödülüne, 29. sıradan aday gösterildi.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 8

2010, 2014 ve 2018 Dünya Kupalarında Japonya'nın kelesini koruyan Eiji Kawashima, ülkesinin ikinci turnuvada son 16'ya yükselmesine yardımcı oldu.

2011 Asya Kupası şampiyonu Japon Milli Takımı'nın en önemli dişlilerinden olan Kawashima, Avrupa'da 14 yıl geçirdi. Listemizde 26. sırada bulunan kaleci sırasıyla Belçika, İskoçya ve Fransa liglerinde oynadı. Fransız ekibi Strasbourg ile 2018/19 Fransa Lig Kupası'nı kaldırdı.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 9

Milli takım formasını 150'den fazla giyen ilk Japon oyuncu olan Yasuhito Endo, dört Dünya Kupası'na katıldı. Listemizin 25. sırasında bulunan Japon oyuncu, 2023'te emekli olduğunda gerisinde Japonya'nın en üst düzey şampiyonluğunu, kupasını ve Gamba Osaka ile 2008 AFC Şampiyonlar Ligi başarılarını bıraktı. Orta saha oyuncusu kariyeri boyunca 1.000'den fazla maça çıktı.

Endo, 2009'da Yılın Asyalı Futbolcusu seçildi.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 10

İlk defa 2015'te giydiği milli formayı o günden beri sırtından çıkartmaya Japon forvet Takumi Minamino listemizin 24. sırasında. Japonya'nın 2022 Dünya Kupası'nda son 16'ya kadar uzanan macerasında da yer alan oyuncu, Almanya'ya karşı alınan tarihi zaferde de kilit bir görev üstlenmişti.

Avrupa serüveni Avusturya devleri Red Bull Salzburg'ta başlayıp Ocak 2020'de katıldığı Liverpool ile devam eden oyuncu, Liverpool'a katıldıktan altı ay Premier Lig şampiyonluğuna ulaştı.

Minamino şu an 2022'de katıldığı Monaco forması giyiyor.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 11

23. sırada İran Milli Takım formasını 127 kez giyen Ali Karimi var. Milli takım adına 38 gole imza atan Karim, ülkesinin 2004 Asya Kupası üçüncülüğünde ve 2006 Dünya Kupası'na katılmasında önemli bir rol oynadı.

Eski Alman defans oyuncusu Per Mertesacker'ın söylediğine göre, rakip oyuncuların "baş dönmesine" neden olan mükemmel bir dribling oyuncusu olan Karimi, 2005/06'da Bayern Münih formasıyla Bundesliga şampiyonluğu ile ülkemizde daha çok Almanya Kupası olarak bilinen DFB-Pokal zaferlerini tattı.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 12

Leicester'ın şampiyonluk ipini göğüslediği mucizevi 2015/16 kadrosunun demirbaşlarından olan Shinji Okazaki, İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kazanan ikinci Japon oyuncu.

Listemizin 22. sırasında bulunan oyuncu, 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda Japonya adına mücadele etti ve ülkesinin 2011 Asya Kupası'nı kaldırmasında önemli rol oynadı.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 13

21. sırada Suudi Arabistanlı yıldız Saeed Al-Owairan var. 1994 Dünya Kupası'nda Maradonavari attığı golle Belçika'yı turnuvanın dışına atan Al-Owairan, futbol severlerin hafızlarında bu golüyle unutulmaz bir yere sahip.

Ülkesi tarafından 75 kez forma giyen yıldız oyuncu, tüm kariyerini Al-Shabab'da geçirdi ve burada üst üste üç Suudi Lig şampiyonluğu yaşadı.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 14

2014 senesinde ülkesinin Urawa Red Diamonds takımından Eintracht Frankfurt'a transfer olan Makoto Hasebe, 2017/18 DFB-Pokal ve 2021/22 Avrupa Ligi zaferlerinde baş roldeydi.

2011 Asya Kupası'nı kazanan Japon Milli Takımı'nın kaptanı olan ve üç Dünya Kupası'nda yer aldı alan stoper, listemizde 20. sırada bulunuyor.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 15

Listemizin 19. sırasında Irak futbolunun tartışmasız en büyük ismi Ahmed Radhi bulunuyor. Irak'ın futbol tarihinde katıldığı ilk ve tek dünya kupası olan 1986 Dünya Kupası'nda Belçika'ya karşı ağları sarsmayı başarmıştı.

1988'de Yılın Asyalı Futbolcusu seçilen efsanevi forvet, Irak formasıyla çıktığı 121 maçta 62 gol kaydetti.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 16

50'li yaşlarının ikinci yarısında bile profesyonel futbola devam eden Kazuyoshi Miura, Japon futbolunun en iyilerinden görülmeyi sonuna kadar hakeden bir kariyere sahip.

Her ne kadar Dünya Kupası'nda forma giyememiş olsa da ilginç bir şekilde kariyerine Brezilya'da başlayan, İtalya ve Hırvatistan liglerinde devam eden forvet listemizin 18. sırasında yer alıyor. Japon Milli Takımı ile 1992 Asya Kupası'nda zafere ulaşan oyuncu, ülkesi adına çıktığı 89 maçta 55 gol atmayı başardı.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 17

Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Yuto Nagatomo, Asya'nın gelmiş geçmiş en iyi savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor. FC Tokyo adına ilk profesyonel maçına çıktıktan sadece birkaç ay sonra seçildiği Japonya Milli Takımı'nın gediklisi haline gelen oyuncu, 100'ün üzerinde milli maçta forma giydi.

Üç Dünya Kupası tecrübesine sahip usta defans, 2011 Asya Kupası Şampiyonu olan Japonya'nın en önemli oyuncularından oldu.

2011 yılında Inter Milan'a katılan Japon bek, sonrasında Galatasaray ve Marsilya'da top koşturdu. Nagatomo, listemizin 17. sırasında.

18/33
Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 18

Fenerbahçeli taraftarların sevgili olduktan kısa bir süre sonra Serie A şampiyonluğunu kazandığı Napoli'ye transfer olan ve orada da bir sezon geçirdikten sonra dünyanın en büyük kulüplerinden bazılarının ilgisini çeken Güney Koreli Kim Min-jae, 2023 yazında 58 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e transfer olarak adını bütün dünyaya ezberletti. Elit ve modern bir stoper olan Kim, sakatlığı nedeniyle 2018 Dünya Kupası'nı kaçırdı.

Bayern Münih tarihin en pahalı Asyalı futbolcusu olan stoper, listemizin 16. sırasında yer alıyor.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 19

İran tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Javad Nekounam, 2006 ve 2014 Dünya Kupalarında kaptan olarak oynadığı 15 yıllık milli takım kariyeri boyunca 149 maça çıktı.

Tahran kulübü Pas ve 2006/07 UEFA Kupası yarı finallerine çıkarttığı La Liga takımı Osasuna'da top koşturan Nekounam, listemizin 15. sırasında.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 20

Art arda dört Dünya Kupası'na katılan ilk Asyalı oyuncu olan Güney Koreli stoper Hong Myung-Bo, Pele'nin 2004 FIFA 100 Yaşayan En iyi Futbolcular Listesi'ne dahil edildi.

İlk kez 1990'da milli formayı sırtına geçiren oyuncu, 2002 Dünya Kupası'nda Güney Kore Milli Takımı kaptanlığını üstlendi. Listemizin 14. sırasında yer alan oyuncu, 2002 Bronz Top Ödülü'nün kazananı olmuştu.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 21

Olağanüstü bir serbest vuruşçu olan Nakamura'nın bir zamanlar "sol ayağıyla bir kutu fasulyeyi açabildiği" söylenmişti. Bu söylenti doğrumudur bilinmez ama listemizin 13. sırasında yer alan Japon yıldız, milli formayı 98 kez terletti.

2006 ve 2010 Dünya Kupalarında yer alan Nakamura, kulüp kariyerinin en iyi yıllarını Celtic'te geçirdi. Yeşil beyazlılarda üç jez İskoçya Lig şampiyonluğunu kazandı. Japon yıldız aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk Japon oyuncu.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 22

Kunishige Kamamoto, 1964-1977 arasında 76 maçta 75 gol atarak dünya futbol kamuoyunun önünde saygıyla eğildiği Japon yıldız, kariyeri boyunca hiçbir zaman Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmadı. Fakat 1968 Mexico City Olimpiyatları'nda bütün otoritelerden tam puan alan Kamamoto, Japon futbolunun tartışmasız bir efsanesidir.

Kamamoto, listemizin 12. sırasında yer alıyor.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 23

Suudi Arabistan'ın en çok forma giyen oyuncularından biri olan Sami Al-Jaber, ülkesinin ilk dört Dünya Kupası'nda forma giydi ve bunların üçünde gol atma mahareti gösterdi.

Listemizde 11. sırada bulunan oyuncu, 1996 Asya Kupası şampiyonu ve Al-Hilal ile beş kez Suudi Arabistan Lig şampiyonluğunu tattı. 1998'de 25 yıl 4 aylıkken çıktığı milli maçta, 100. milli maçına çıkan en genç erkek futbolcu oldu.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 24

2003'te Yılın Asyalı Futbolcusu, İranlı futbol ikonu Mehdi Mahdavikia, diğerlerinin yanı sıra Hamburg ve Tahran'ın devleri Persepolis'in sağ kanatında seçkin bir kariyere sahip oldu.

Ülkesi adına 110 kez forma giyen Mahdavikia, 1998 ve 2006 Dünya Kupaları'nda oynadı. İran'ın 1996 ve 2004 Asya Kupalarında üçüncü olmasında önemli bir rol oynayan oyuncu listemizin 10. sırasında yer alıyor.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 25

148 maçta 108 gol atarak haklı bir şöhrete kavuşan İranlı yıldız Ali Daei, 15 yılı aşkın bir süre boyunca erkeklerde tüm zamanların en çok gol atan futbolcusu oldu. Bu ünvanı onun elinden alan Ronaldo, Daei'yi her zaman büyük bir hayranlıkla izlediğini söyledi.

1999'da AFC Yılın Asyalı Futbolcusu seçilen, Bayern Münih ile Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Daei, 1998 ve 2006 Dünya Kupalarında forma giydi.

Kesmemekte ısrar ettiği bıyıklarıyla Avrupa'da tam bir fenomen haline gelen forvet listemizde 9. sırada.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 26

Kariyerinin çoğunu Avrupa'nın en büyük iki kulübü olan Manchester United ve Borussia Dortmund'da geçiren Shinji Kagawa, Japonya tarihinin en önemli futbolcularından biri.

Japon oyun kurucunun kariyerinde Premier Lig ve Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra Japon Milli Takımı ile yaşadığı 2011 Asya Kupası zaferi de bulunuyor. Listemizin 8. sırasında arzıendam eden oyuncu 2014 Dünya Kupası'nda da boy göstermişti.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 27

7. sırada yer verdiğimiz Hidetoshi Nakata, Ballon d'Or'a aday gösterilen ilk Asyalı oyuncu oldu. Daha da ilginci dört yıl içinde üç kez aday gösterilerek ilginç bir rekora imza atması oldu.

Son derece yetenekli, yorulmak bilmez çalışkan bir orta saha oyuncusu olan Nakata, kariyerinin büyük bir kısmını Roma'da geçirdi.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 28

Uzun, dalgalı saçlarından dolayı 'Vahşi At' lakabıyla anılan Kim Joo-Sung, Güney Kore'nin ilk futbol süperstarlarından biri olarak tanınıyor.

1985-1996 arasında Taegeuk Warriors adına 76 kez sahaya çıkan oyuncu 1993/94 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Bochum ile 2. Bundesliga şampiyonluğunu kazandı. Güney Koreli oyuncu listemizde 6. sırada yer alıyor.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 29

Messi'nin 2014'teki muhteşem sezonuna değin 87 yıl boyunca Barcelona adına bir senede atılan en çok gol rekorunun sahibi Filipinli Paulino Alcantara idi. Filipinler'de doğan Alcantara, devrimin ardından ailesi memleketlerinden kaçarken üç yaşında Barselona'ya taşındı. Burada futbola merak salarak taraftarı olduğu takımın unutulmaz forvetlerinden biri oldu. Listermizdeki tek Filipinli olan Alcantara, 5. sırada yer alıyor.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 30

Sir Alex Ferguson, Park Ji-Sung'u birlikte çalıştığı en küçümsenen oyunculardan biri olarak tanımladı ve Güney Koreli büyük oyuncuyu kadroya getirseydi Manchester United'ın Barselona'ya karşı 2011 Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını iddia edecek kadar ileri gitti.

Ülkesinin 2002 Dünya Kupası yarı finallerine giden mücadelesinde önemli bir rol alan Park Ji-Sung, listemizde 4. sırada yer alıyor.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 31

Çoğu futbol otoritesi tarafından tüm zamanların en iyi Japon oyuncusu olarak kabul edilen Keisuke Honda, Milli Takım formasıyla çıktığı 98 maçta 37 gol attı.

2010 yılında ülkesinde Yılın Futbolcusu ödülüne layık görülen oyuncu listemizin 3. sırasında yer alıyor.

2010 Dünya Kupası'nda Danimarka'ya karşı serbest vuruştan attığı inanılmaz gol pek çok futbol severin hala hafızlarında tüm canlılığıyla yaşıyor.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 32

Avrupa futbolunda saygın bir yer edinen ilk Asyalı oyuncular arasında yer alan Cha Bum-kun, Güney Kore futbolunun en önemli ikonlarından biri. Patlayıcı hızıyla meşhur olan kanat oyuncusu, 1972'den 1986'ya kadar ülkesi için 136 maça çıktı ve 58 kere fileleri sarstı.

1986 Dünya Kupası'na katılan Japon Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından olan yıldız kanat oyuncusu, listemizde 2. sırada yer alıyor.

Güney Koreli yıldız Alman Eintracht Frankfurt takımında 150'den fazla, Bayer Leverkusen'de ise 200'den fazla maça çıktı ve her iki kulüple de UEFA Kupası'nı kaldırarak tarihe geçti.

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Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları 33

Güney Kore'nin yetiştirdiği en büyük yetenek olarak gösterilen Son Heung-min listemizin baş köşesinde yer alıyor. 2023'te, 100. Premier Lig golünü atarak bunu başaran ilk Asyalı oyuncu oldu.

2021/22 sezonunun ortak Altın Ayakkabı kazananı, ülkesini birçok Dünya Kupası'nda temsil eden Tottenham efsanesi, Burnley'e karşı tek başına attığı sansasyonel golle 2020 Puskas Ödülü'ne layık görüldü.

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