Tarihin en iyi Asyalı oyuncuları

Türk futbol severlerin yakından tanıdığı Yuto Nagatomo, Asya'nın gelmiş geçmiş en iyi savunmacılarından biri olarak kabul ediliyor. FC Tokyo adına ilk profesyonel maçına çıktıktan sadece birkaç ay sonra seçildiği Japonya Milli Takımı'nın gediklisi haline gelen oyuncu, 100'ün üzerinde milli maçta forma giydi.
Üç Dünya Kupası tecrübesine sahip usta defans, 2011 Asya Kupası Şampiyonu olan Japonya'nın en önemli oyuncularından oldu.
2011 yılında Inter Milan'a katılan Japon bek, sonrasında Galatasaray ve Marsilya'da top koşturdu. Nagatomo, listemizin 17. sırasında.