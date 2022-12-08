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Tarihte bugün 8 Aralık

Tarihte bugün 8 Aralık. Geçmişte bugünde neler olduğunu sizler için derledik. Keyifli okumalar…

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 10:46
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Tarihte bugün 8 Aralık'ta ne oldu?

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1808- Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu Madrid'e girdi.

1911- Mustafa Kemal, Bingazi-Derne-Tobruk bölgesinde yerli halkı örgütleyerek, İtalyan kuvvetlerine karşı başarılı direnişlerde bulundu.

1941- Amerika ve İngiltere, Japonya'ya savaş ilan etti.

1948- Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını onayladı.

1967- Kıbrıs'taki kriz sonrasında Yunan askerlerinin adadan tahliyesine başlandı.

1980- Şarkıcı John Lennon, bir hayranı tarafından 40 yaşında öldürüldü.

1987- 9. Nantes 3 Kıta Film Şenliği'nde büyük ödül Ömer Kavur'un "Anayurt Oteli" filmine verildi.

1992- TBMM, Somali'ye asker gönderilmesini kararlaştırdı.

1995- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) kuruldu.

2000- Uluslararası Halter Federasyonunun Atina'daki kongresinde asbaşkanlığa seçilen Naim Süleymanoğlu, sporculuk hayatı devam ederken bu göreve getirilen ilk kişi oldu.

2016- Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak anılan soruşturmayı yürüten, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tutuklandı.

2016- Yazar, sosyolog Oya Baydar, "Sıcak Külleri Kaldı" adlı romanıyla, 2016 Türk-Fransız Edebiyat Ödülü'nü aldı.

2018- Hollanda'da "sarı yelekliler"; Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi.

2018- 1960'lı yıllarda yurt dışına kaçırılan "Çingene Kızı" mozaiğinin ABD'den Gaziantep'e getirilen 12 parçası, Zeugma Mozaik Müzesi'nde ziyarete açıldı.

2021- MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti.

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