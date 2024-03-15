Tarık Akan'ın yanındaki 4 kadını tanıdınız mı?

Yeşilçam’ın en popüler jönlerinden biri olan Tarık Akan sayısız film çekti. İşte o filmlerden birinde fotoğraftaki 4 güzel kadınla birlikte rol aldı.

Akan’ın 1972 yılında çekilen “Üç Sevgili” filminde beraber kamera karşısına geçtiği 4 isim soldan sağa doğru Sevinç Pekin, Meral Zeren, Fatma Belgen ve Suna Keskin.

En solda bir dönem sinemamızın en ünlü vamp yıldızlarından olan Sevinç Pekin var. “Üç Sevgili” filminde Tarık Akan’ın nişanlısını canlandıran güzel oyuncu 6 Şubat 1949’da doğmuş 30 Kasım 2013’te hayatını kaybetmiştir. Pekin’in unutulmaz filmleri arasında "Eşrefpaşalı, Kumsalda Üç Kadın, Yakut Gözlü Kedi, Yaşamak Haram Oldu, Ecelin Geldi Yavrum, Nemli Dudaklar, Sevda, Zehirli Çiçek, Acı İntikam, Lekeli Melek, Sabır Taşı, Üç Sevgili, Şalvar Davası, Sevmek Neye Yarar" gibi filmler var.

Fotoğrafın soldan ikinci sırasında yer alan Meral Zeren filmde Tarık Akan’ın üç sevgilisinden biri olan Jale karakterine hayat vermiştir. Asıl adı Çiğdem Gümüş olan oyuncu 6 Haziran 1952’de Diyarbakır’da doğmuştur.

Yaklaşık 13 yaşındayken şarkıcılığa merak salan oyuncu ilginç bir tesadüfle birlikte filmcilerin dikkatini çeker ve yaşını büyüterek sinema filmlerinde oynamaya başlar. İlk olarak "Önce Sev Sonra Vur" filminde başlayan oyunculuk kariyeri birçok ünlü yapımla devam etmiştir. Kendisi ses sanatçılığı da yapmış, 1978 yılında "Kalbimden Atma Beni & Hercai" adlı albümü de piyasaya sürmüştür.

Fotoğrafta Tarık Akan’ın hemen sağında yer alan Fatma Belgen filmde Tarık Akan’ın diğer sevgilisi Fatma’yı canlandırmıştır. 1949 yılında doğan Fatma Belgen toplamda 83 filmde rol almıştır.

Fotoğrafın en sağında yer alan Suna Keskin, filmde Tarık Akan’ın üç sevgilisinden biri olan Gül’e hayat vermiştir. 30 Ağustos 1940’da doğan Keskin, akademik eğitimini, Güzel Sanatlar Akademisi Grafik bölümünden almış, Haldun Dormen'in teşvikiyle profesyonel tiyatroya başlamıştır.

Birbirinden güzel 4 kadını ve sinemamızın yakışıklı jönlerinden Tarık Akan’ı buluşturan “Üç Sevgili” filminin konusu kısaca şöyle: Ali, kız arkadaşı Gül'ün başka bir adamla evlendiğini öğrendiğinde deliye döner. Gül'den intikam almaya karar veren Ali, Gül'ün düğününe giderek en yakın arkadaşı Jale ile flört etmeye başlar. İlerleyen zamanlarda Gül'ün yakın bir arkadaşı olan Fatma ile tanışan Ali, genç kadına aşık olur. Fatma ile de ilişki yaşamaya başlayan Ali, türlü oyunlarla üç kadınla ilişkisini sürdürmeye çalışır. Ancak bir süre sonra Gül, Fatma ve Jale, Ali tarafından aldatıldığını öğrenir. Bunun üzerine üç kadın, Ali'den intikam almak için plan yapar.

Filmde ayrıca Halit Akçatepe, Hulusi Kentmen ve Münir Özkul gibi usta isimler yer almıştır.