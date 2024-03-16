Neslihan Atagül’ün ceketinin fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu. Kardashian da giymiş

Kaynak: Haber Merkezi
Neslihan Atagül’ün ceketinin fiyatını duyanlar küçük dilini yuttu. Kardashian da giymiş
Bir televizyon programı için Milano’ya giden oyuncu Neslihan Atagül’ün kürk detaylı kot ceketi, fiyatıyla dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz aylarda eşi Kadir Doğulu’nun hakkında çıkan ihanet iddialarıyla sarsılan ve gündemden bir türlü düşmeyen oyuncu Neslihan Atagül, İtalya’daki bir televizyon programına katılmak üzere Milano’ya gitti.

Şehirdeki pozları dikkat çeken Atagül’ün üzerine giydiği kürk detaylı kot ceketinin fiyatı ise duyanlara adeta küçük dillerini yutturdu.

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DAHA ÖNCE KARDASHİAN DA GİYDİ

Başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimlerinden Neslihan Atagül, ilk olarak Yaprak Dökümü dizisinde parlamış, ardından pek çok yapımda rol alarak gönüllerde taht kurmuştu. Ünlü oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile dünyaevine girmişti.

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Rol aldığı yapımlarla kendini sevdiren oyuncu, son olarak Milano’da verdiği pozlarla gündeme geldi. Daha önce Kim Kardashian tarafından da giyilen ceketiyle pozlar veren oyuncunun kolları ve yakası kürk detaylı kot ceketinin fiyatını duyanlar şok geçirdi. Atagül’ün ceketinin fiyatının 34 bin 536 TL olduğu öğrenildi.

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