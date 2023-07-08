Tarikat hocası doktorları sapıklıkla suçladı. Karma eğitimi de hedef aldı

Editör: Özge Ceren Çimen

Daha önce İsmailağa Cemaati'ne yakın olduğu iddia edilen ama İsmailağa Cemaati tarafından "Bizimle alakası yoktur" denilerek hakkında suç duyurusunda bulunulan Hüseyin Çevik gündemden düşmüyor.

YouTube’da dini sohbetler düzenleyen Hüseyin Çevik yeni bir skandala imza attı.

Çevik'in doktorlarla ve karma eğitimle ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

DOKTORLARI SAPIKLIKLA SUÇLADIK

Çevik, "Başlarım senin doktorluğuna sapık mısın, doktor musun? Mesela muayenesi 5 dakika ama 10 dakika oldu kadın çıkmıyor. Lan oğlum hayırdır. 'Sonra da kızlar okumasın diyorsunuz' kardeşim ben öyle demiyorum.

KARMA EĞİTİMİ HEDEF ALDI

Kızlar okusun ama kızlar sadece kızların okuduğu okullarda okusun. Japonya'da sadece kızların okuduğu üniversiteler var" dedi.

“CİNSELLİK ÖNCESİ BESMELE ÇEKİLMEZSE O ÇOCUK ŞEYTANA UYAR”

Öte yandan Çevik’in geçtiğimiz günlerde kullandığı bu sözler gündem olmuştu.

Çevik “Bu ayıp değil. Kürsüden bunu söyleyince herkes terbiyesiz diyor. Bunlar konuşulmalı. Cinsellik öncesi besmele çekilmezse o çocuk şeytana uyar. Marksistler, PKK’lılar, ateistler, deistler çoğalıyor. Az bile oluyor. Eskiler besmelesiz derdi, şimdilerde fırlama deniliyor. Bu çocuklar besmelesiz.” demişti.

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