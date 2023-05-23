Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ağını haber yapan muhabire hapis cezası. Gerekçe: Erdoğan'a hakaret

BirGün Gazetesi'nin muhabiri Mustafa Bildircin, cemaat ve tarikatların devlet kadrolarındaki örgütlenme ağına dikkat çeken haberi nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ağını haber yapan muhabire hapis cezası. Gerekçe: Erdoğan'a hakaret

BirGün Gazetesi muhabiri Mustafa Mert Bildircin’in, 13 Ocak 2022 tarihli bir haberine nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.

11 ay 20 gün hapis cezası verilen haberin içeriğinde, Türkiye’deki cemaat ve tarikatların devlet kadrolarındaki örgütlenme ağının ortaya konulduğunu belirten Bildircin, "Erdoğan’ın ismi yalnızca, ‘AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan…’ cümlesinde geçiyor" dedi.

Cemaat ve tarikatların yanı sıra iktidara yakın derneklerin de haberde yer aldığını ifade eden Bildircin, "TÜGVA’ya da ayrı bir parantez açılan haberde, vakfın eğitim alanında giderek artan ağırlığı anlatılıyor. Öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler sıralanıyor. Tamamen açık kaynaklardan derlenen bilgiler ile yazılan haber, hiçbir hakaret unsuru içermiyor" demişti.

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ’DEN AÇIKLAMA

Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi de Mustafa Mert Bildircin’e verilen cezanın ardından basın özgürlüğüne vurgu yapan bir açıklama yayımladı.

Derneğin açıklamasında, Türkiye’de gazetecilere sunulan tek şeyin, "Cezalandırma politikaları” olduğu kaydedilerek, “Bu karanlığı gazetecilik mücadelemizle aşacağız" denildi.

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