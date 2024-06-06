Tarikat yurdunda 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Çocuğa cinsel istismar olayı İstanbul Ümraniye’deki Süleymancılara ait Özel Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda yaşandı.

Yurtta kalan 11 yaşındaki çocuk imam tarafından cinsel istismara uğradı.

Dün duruşmaya çıkan sanık indirim uygulanmadan 28 yıl hapis cezası aldı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği "Aile olayı ihbar ettiğinde tarikat, aileyi önce baskı altına almaya çalışmış, dosyanın kapatılması için uğraşmıştı. Başaramadılar. Bugün mutlu olsak da biliyoruz ki tarikat ve cemaatler kapatılmadığı sürece çocuklar güvende değil" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği yurt müdürünü açığa alıp yurdu mühürlemişti. Ancak yurdun resmi olarak kapatılmasına rağmen halen faaliyetini sürdürdüğü, yurtta kalan çocuklar olduğu ortaya çıkmıştı.

"YATAĞIMDAN KALDIRIP…"

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan öğrenci Y.Y. ise, "Kuran kursuna gidiyordum. O hoca bana tecavüz etti. O nedenle buradayım. Bu kursa ilkokul 4. sınıfa giderken başladım. Hoca beni gece yatağımdan kaldırıp tecavüz ediyordu. Canım yanıyordu" diye konuştu.

Y. Y.’nin arkadaşları da tanık olarak ifade verdi.