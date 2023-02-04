Tarikatlar kendi içinde savaştı. Camiye çekiçli saldırdılar

Pakistan’ın Karachi şehrinde kaydedildiği söylenen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde bir grup Müslümanın Ahmediyye cemaatine ait bir camiye çekiçli saldırdığı görüldü.

Caminin duvarına çakan insanlar ellerine aldıkları çekiçle söz konusu camiye zarar verdi.

O anlar çevredeki bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Ahmedilik olarak da bilinen Ahmediyye tarikatı, Sünni Müslüman kesim tarafından Müslüman olarak görülmüyor.

AHMEDİYYE TARİKATI NEDİR

Ahmedilik, Mirza Gulâm Ahmed tarafından Hindistan'ın Pencap eyâleti sınırlarında kalan Kadıyan kasabasında kurulan dini tarikattır.

Ahmedîliğe, kurucusu Mirzâ Gulam Ahmed'in adına izâfetle “Mirzâiyye” ya da ortaya çıktığı yere nispetle “Kadıyâniyye” adları da verilmektedir. Gulam Ahmed, 4 Kasım 1900'de bir bildiri yayımlayıp kurduğu hareketin adını Muhammed'in isimlerinden biri olan "Ahmed"e işâret ederek “Ahmediye” olarak ilân etti. 1908'den beri dünyanın geri kalanı da cemaatin resmen benimsediği “Ahmediye” ismini yaygın olarak kullanmaktadır. Ana akım Müslümanlar ise, Müslüman âlimlerin "Ahmediye" isminin İslâmî telakkîye uygun olmadığı hususunda görüş birliğinde olmalarına dayanarak İslâmî anlayışa daha uygun buldukları “Kadıyâniyye” ismini tercih etmişlerdir. Yakın döneme âit hemen hemen bütün İslâm kaynaklarında da bu isim kullanılmaktadır.