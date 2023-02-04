Pakistan ekonomisi alarm veriyor. Yeni sığınmacı krizi kapıda

Euronews’te yer alan habere göre Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, içinde bulundukları "tasavvur bile edilemeyecek zorluktaki" ekonomik kriz sırasında Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) yardım paketi konusunda ülkesine "zor zamanlar" yaşattığını söyledi.

"Ekonomik durumumuz tasavvur bile edilemez" diyen Başbakan, "Yerine getirmemiz gereken koşullar hayal gücünün de ötesinde. Ancak ülkenin bunları kabul etmekten başka seçeneği yok" itirafında bulundu.

Şerif’in konuşmasının ardından son haftalarda büyük değer kayıpları yaşayan para birimi Rupi, Dolar karşısında rekor düşüşler kaydetti.

25 yılın en düşük Merkez Bankası rezervi

Merkez Bankası rezervleri 3,7 milyar dolara düşen Pakistan, ekonomik krizi bertaraf etmek için IMF ile 1,17 milyar dolarlık kredinin serbest bırakılması için görüşmeler yürütüyor.

1998'den beri en düşük seviyeye gerileyen rezervler üç haftalık ithalatın maliyetini karşılamaya yetmiyor.

IMF, Pakistan'dan bütçe açığını kontrol altına alma ve mali yılda ek sübvanseleri kısıtlamak için enerji fiyatlarını artırmasını istiyor. Bu talepler, Pakistan'ın para birimini piyasa bazlı döviz kurlarına bırakmasına ve yakıt fiyatlarını yükseltmesine yol açtı.

Bu yıl 30 milyar dolar ödemeleri gerekiyor

Pakistan, IMF ile 2019’da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Siyasi krizler, rupinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.

Bu durum göçe sebep olabilir

Bu yaşananlarla birlikte, son yıllarda sığınmacıların durak noktası haline gelen ülkemizin de bu süreçten ne denli etkileneceği merak konusu olmaya başlandı.

Her ne kadar Göç İdaresi Başkanlığı Türkiye’de yaşayan Pakistanlıların sayısına dair net bir veri açıklamasa da düzensiz göçle mücadele kapsamında paylaştıkları verilerde Pakistanlıların da ülkemize kaçak yollarla giriş yaptığı görülüyor.

Pakistanlı düzensiz göçmenler, 2011'de yaşanan Suriye krizinden önce de Türkiye güzergahını kullanıyordu.

Ancak son dönemlerde artan haberler Türkiye'nin Pakistanlı düzensiz göçmenler için transit bir ülke olmaktan çıkıp hedef konuma geldiğini, yani yerleşilmek istenilen ülkeye mi dönüştüğü sorusunu da akıllara getiriyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Uygulamaları ve Politikaları Merkezi Uzmanı Dr. Hidayet Sıddıkoğlu verdiği bir röportajda;

Yaklaşık 230 milyon nüfusu olan Pakistan’ın aslında bir göç ülkesi olduğu, hem göç alan hem de göç veren bir ülke olduğunu belirtti. Sıddıkoğlu, ‘’Nüfusun çoğu ortalama 100 doların altında çalışıyor. Bu sebeple dışarıya iş amaçlı göç ediyorlar. Dışarıda yaklaşık 9 milyon Pakistanlı yaşıyor. Tabii bunlar kayıtlı olanlar. Bir de kayıtsızlar var. Ancak her yıl çok fazla insan kaçak yollarla yurtdışına göç ediyor’’.

‘’Türkiye, Pakistanlıların tercihlerinin başında’’

‘’Pakistanlıların göç yollarının başında Arap ülkeleri ve Türkiye var. Özellikle 2016 yılından sonra Türkiye tercih edilen ülke durumuna geldi. Bu tercihte, Türkiye’nin Batı’ya geçiş için bir yol olarak kullanılabilmesi durumu var.

2021'de Türkiye'de yakalanan Pakistanlı düzensiz göçmen sayısı 15 bin. Bunlar sadece kaçakların sayısı. Bu arada Türkiye'de bulunan Pakistanlı düzensiz göçmenlerin neredeyse tamamının erkek ve genç olduğunu da söylemek gerekiyor.’’

‘’İş bulduklarında kalıyorlar’’

Gelen Pakistanlılara bakıldığında Sıddıkoğlu, batıya doğru olan göçün ana hedefinin Avrupa ülkelerine ulaşmak olduğunu söylüyor. "Düzensiz göçün başı belli ama sonu asla belli değildir. Son nokta Türkiye olarak gelmiyorlar ancak iş bulduğunda da kalma imkanı doğduğu için Türkiye’de duruyorlar" dedi.

Yapılan araştırmalar kapsamında Pakistanlı düzensiz göçmenlerin ağırlıklı olarak ekonomik nedenlerle ülkelerinden göç ettikleri belirtiliyor.