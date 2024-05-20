Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA
Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Siirt’te patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucunda 1 kili hayatını kaybetti, e kişi ise yaralandı.

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Budamış köyünde meydana gelen olayda, 58 yaşındaki Ahmet K. kontrolündeki patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle devrildi. Gerçekleşen kazada, sürücü ve araçta yolcu konumunda bulunan Mehmet Sait D. yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ahmet K.’nin, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı Mehmet Sait D.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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