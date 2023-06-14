Tarım arazileri göle döndü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle tarlalar göle dönerken, yollar da zarar gördü.

Tarım arazileri göle döndü

İHA'nın haberine göre, Kastamonu'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Taşköprü ilçesinde etkili olan yağış sonrasında Duruca, Donalar, Avşar köylerinde yollar kapanırken tarlalar göle döndü.

Selin vurduğu köylerde tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldi. Köylerde yaşayan vatandaşlar ise tarla ve bahçelerinde oluşan hasarı gidermek için çalışma yaparken, AFAD ekipleri ise incelemelerde bulundu.

Sel sularının tarlarını kullanılamaz hale getirdiğini ifade eden Mehmet Korkmaz isimli vatandaş, “Köyümüz çok mağdur durumda. Barajdan gelen su, köylünün tüm sebzelerini aldı. Yollar şu an kapalı durumda. Zarar gören çok yer var. Şu anda sarımsak tarlamın yarım dönümü gitti" diye konuştu.

Korkmaz "Her yerden sel girmiş, zararımız çok. Yol kapalı, tarlamıza geçemiyoruz. Gelen geri dönüyor. Herkes mağdur durumda. Bu mahalledeki öğrenciler de sabah, akşam yürüyor. Yolların yapılmasını rica ediyoruz. Gelip baktılar, ölçtüler. Fakat neresi ne durumda bilmiyoruz. Bunu bir an önce devletimiz eline alırsa çok memnun olacağız” dedi.

Yapılan altyapı çalışmalarının eksik olduğunun altını çizen Osman Alpa, “Bu barajda su taşkınları fazla olduğundan barajımız dolu seviyede tutuluyor. Barajın doluluk oranını en azından 1,5-2 metre aşağıda tutsalar hepimiz için iyi olur" dedi.

Alpa "Bir sürü iş makineleri buralarda çalışma yaptılar ama köylülerimiz zarar gördü. Su seviyesini biraz daha aşağıda tutuverseler köylü olarak biz de mağdur olmayız. Bir sürü kavaklarımız, tarlalarımız, yollarımız zarar gördü, iletişim köprüsü bile gidiyordu” diye konuştu.

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