Tarım Bakanı halkın sağlığını ateşe atacak talimatı basından öğrenmiş. Pide ve lahmacunda hilenin önü açılmıştı

Tarım ve Orman Bakanlığından 81 İl Müdürlüğüne gönderilen resmi yazıda toplumun sağlığını hiçe sayacak şok edici bir karar alınmıştı

81 il’e gönderilen yazıda lahmacun ve pide gibi gıdaların harçlarından numune alınmaması belirtilmişti.

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı gönderide, resmi yazı “Gıda teröristlerinin önü açıldı” notu ile paylaşıldı.

Mollaveisoğlu, “Günün manşeti; “Emre göre lahmacun, pide vb üretimlerde iç harcınıza tavuk, kedi, köpek, sakatat, kelle vb. her türlü eti karıştırabileceksiniz ve ürünlerden numune alınıp bu doğrultuda analiz yapılamayacak” Şükrü Durmuş-Tarım Orman İş” şeklinde paylaşım yaparken, vatandaşlar ilgili yazıya tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

TARIM BAKANI DA SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENMİŞ

Tarımdanhaber.com’dan Sadettin İnan’ın haberine göre, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı pide- lahmacun talimatını basından öğrenmiş.

İnan yazısında, “Skandal talimatın ortaya çıkmasından sonra Bakanlığın ve Bakan Yumaklı’nın tavrı sizlerin de dikkatini çekmiştir. Bakanlık önce skandal talimatla ilgili gündeme gelen iddiaları apar topar yaptığı açıklama ile yalanladı.

Bakan Yumaklı’da bu açıklamayı twitter hesabından retweetleyerek sahip çıktı. Ancak Yumaklı, 24 saat geçmeden İzmir’de yaptığı açıklama ile sahip çıktığı talimatın iptal edildiğini belirterek, eski sisteme geri dönüleceğini belirtti ve halkın sağlığı ile oynanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceklerini kaydetti. “ dedi.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL

Devamında İnan şöyle dedi:

Sormak gerekiyor, 24 saat içinde ne oldu da sayın Yumaklı’nın ‘iddialar doğru değil’ denilerek sahip çıktığı talimatın iptal edildiğini açıkladı?

İşte skandal talimatı daha da skandal hale getiren tarafı da burası…

Çünkü 3 Haziran’da göreve başlayan Yumaklı’nın 6 Haziran’da Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Arap imzalı 81 il müdürlüğüne gönderilen talimattan haberi bile yokmuş!

Bende öğrenince şok oldum ama sayın Bakan da aynı bizler gibi skandal talimattan sosyal medyadan ve yapılan haberlerden sonra haberdar olmuş!

Bundan dolayı da çevresindekileri kızıp, azarlamış! Talimatın içeriğine vakıf olduktan sonra da İzmir’deki açıklamayı yapmak zorunda kalmış!

Bu noktada artık diyecek bir şeyiniz kalmıyor! Düşünün halk sağlığını tehlikeye atan ve hileli üretime denetimsizliği getiren bir karar alınıyor ancak Tarım Bakanının bundan haberi bile olmuyor!

81 İLE GÖNDERİLEN YAZI

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 81 İl’e gönderdiği yazı şu şekilde:

“Bilindiği üzere ilgide kayıtlı yazı ile perakende işletmelerde sunulan pide, lahmacun, börek vb ürün harçlarından alınan numunelerde; ürünün sunum şekline bağlı olarak vurgulayıcı ifadeler kullanılmadan servis edilen pide, lahmacun, börek harcı gibi ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespit edilmiş olması durumunda, resmi kontrol sonucunun tağşiş olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmişti.

İlgi kayıtlı yazıdan önce pide, lahmacun, börek vb. ürünlerde resmi kontrol sonucu kanatlı eti, sakatat tespit edilmiş olması durumunda, kesinleşmemiş durumlar için idari yaptırımın 5996 sayılı kanunun 40. maddesinin 1. fikrasının d bendinde belirtildiği şekilde etiket bilgilerinde uygunsuzluktan işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca 2023 Yılı Gıda Numune Alma Planı çerçevesinde yer alan 2023 Yılı İl Gıda Numune Alma Planı, gi.04. Hazır Yemekler Ürün Grubu, gi.04.05. Pide, Lahmacun, Börek, Mantı vb. Üretilmek Üzere Hazırlanmış Çiğ Ürün Harçlarında Histolojik Muayene ve Kanatlı Eti Aranması programı kapsamında numune alınmaması hususunda; Gereğini rica ederim.”