Pide lahmacun ve böreğe her türlü hayvan eti karıştırılacak. Hem de bakanlık emriyle.

Tarım ve Orman Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Arap tarafından imzalanan ve 81 İl Müdürlüğüne gönderilen üst yazıda; Pide, lahmacun, börek, mantı ve benzeri ürünlerin harçlarına yapılan histolojik muayene ve Kanatlı eti aranması programı kapsamında numunenin alınmaması kararı verildi.

Gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı gönderide, resmi yazı “Gıda teröristlerinin önü açıldı” notu ile paylaşıldı.

Mollaveisoğlu, “Günün manşeti; “Emre göre lahmacun, pide vb üretimlerde iç harcınıza tavuk, kedi, köpek, sakatat, kelle vb. her türlü eti karıştırabileceksiniz ve ürünlerden numune alınıp bu doğrultuda analiz yapılamayacak” Şükrü Durmuş-Tarım Orman İş” şeklinde paylaşım yaparken, vatandaşlar ilgili yazıya tepkilerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Tuncay Mollaveisoğlu daha sonrasında yaptığı paylaşımda, “Başkan Durmuş ile konuştum, Tarım Orman İş Sendikası dava açıyor” bilgisini paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 81 İl’e gönderdiği yazı şu şekilde:

“Bilindiği üzere ilgide kayıtlı yazı ile perakende işletmelerde sunulan pide, lahmacun, börek vb ürün harçlarından alınan numunelerde; ürünün sunum şekline bağlı olarak vurgulayıcı ifadeler kullanılmadan servis edilen pide, lahmacun, börek harcı gibi ürünlerde kanatlı eti ve sakatat tespit edilmiş olması durumunda, resmi kontrol sonucunun tağşiş olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilmişti.

İlgi kayıtlı yazıdan önce pide, lahmacun, börek vb. ürünlerde resmi kontrol sonucu kanatlı eti, sakatat tespit edilmiş olması durumunda, kesinleşmemiş durumlar için idari yaptırımın 5996 sayılı kanunun 40. maddesinin 1. fikrasının d bendinde belirtildiği şekilde etiket bilgilerinde uygunsuzluktan işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca 2023 Yılı Gıda Numune Alma Planı çerçevesinde yer alan 2023 Yılı İl Gıda Numune Alma Planı, gi.04. Hazır Yemekler Ürün Grubu, gi.04.05. Pide, Lahmacun, Börek, Mantı vb. Üretilmek Üzere Hazırlanmış Çiğ Ürün Harçlarında Histolojik Muayene ve Kanatlı Eti Aranması programı kapsamında numune alınmaması hususunda;

Gereğini rica ederim.”

TARIM ORMAN İŞ SENDİKASI’DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş’ta ilgili resmi yazıya tepkisini dile getirerek, “Bundan böyle pide, lahmacun, börek ve benzeri ürünleri üretenlerin iç harç olarak kullandıkları malzemeye domuz ve tek tırnaklı hayvan eti dışında her türlü hayvan etinin ve sakatatlarının karıştırılması söz konusu emir ile güvence altına alındı” açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada: “Yani bu emre göre lahmacun, pide, börek vb. ürünler üretiyorsanız iç harcınıza tavuk, kedi, köpek, sakatat, kelle vb. her türlü eti karıştırabileceksiniz” denildi.

TARIM-İŞ’TEN YAPILAN AÇIKLAMALAR ŞU ŞEKİLDE:

“Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda, Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 06.06.2023 tarihinde 81 il müdürlüğüne gönderilen, E-16647434-305.04.03.01-10139249 sayılı emir ile gıda terörüne yasal zemin oluşturuldu. Bundan böyle pide, lahmacun, börek ve benzeri ürünleri üretenlerin iç harç olarak kullandıkları malzemeye domuz ve tek tırnaklı hayvan eti dışında her türlü hayvan etinin ve sakatatlarının karıştırılması söz konusu emir ile güvence altına alındı. Bilindiği gibi 5996 sayılı kanun kapsamında gıda denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri tarafından yapılmaktadır. Denetim ekipleri, lahmacun, pide, börek vb. ürünlerin üretildiği işletmelerde denetim yaparken, kullanılan iç harçlarda büyük ve küçükbaş hayvan etleri dışında diğer hayvanlara (tavuk, domuz, tek tırnaklı, kedi, köpek) ait etler ve sakatat bulunması durumunda cezai işlem uygulamakta idi. İlgili emirden sonra bu işletmelere yapılan denetimlerde, denetim ekipleri kullanılan malzemede sadece domuz ve tek tırnaklı hayvan eti karıştırılmış olup olmadığına bakılabilecek. Yani bu emre göre lahmacun, pide, börek vb. ürünler üretiyorsanız iç harcınıza tavuk, kedi, köpek, sakatat, kelle vb. her türlü eti karıştırabileceksiniz ve ürünlerden numune alınıp bu doğrultuda analiz yapılamayacak. Yani tüketici olarak sizler ucuza pide yediğinizi düşünürken pidenin içerisinde ne eti olduğunu bilemeyeceksiniz. İnsanlarda ucuz et tükettiği algısı oluşturan ve her türlü gıda istismarına yol açacak bu uygulama asla doğru değildir.

“TAM DA TUZUN KOKTUĞU NOKTADAYIZ”

Kamu kurumları kurulurken kuruluş amaçları ve görev tanımları yasalarca belirlenmiştir. Sosyal devletin olmazsa olmazı olan, halkına ucuz ve nitelikli kamu hizmeti sunmak ilkesi artık sadece kitaplarda yazılı kalmıştır. İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır ve yaşam hakkını da sosyal devlette güvence altına alması gereken devlettir. Devletin asli görevini ihlal ederek bir hukuksuzluğu teşvik eder şekilde düzenleme yapmış olması asla kabul edilemez. Maalesef ülkemizde son dönemlerde bu tür uygulamalarla karşı karşıya kalmaktayız. Halk dilinde bir tabir vardır; tuz kokmaz ama ya kokarsa. Tam da tuzun koktuğu noktadayız. Sayın Bakan İbrahim YUMAKLI; umuyoruz ki bu uygulamadan haberiniz yoktur. Bir genel müdürlüğün emri ile toplum sağlığına aykırı bir uygulamanın bedeli sizin boynunuza yüklenmektedir. Sizden talebimiz derhal bu uygulamaya son vermenizdir.

Bizler Tarım Orman-İş Sendikası olarak bu tür yanlış uygulamaların her zaman karşısında mücadele ettik, etmeye de devam edeceğiz. Bu emrin geri çekilmemesi durumunda mücadelemize fiili ve meşru zeminde sürdüreceğiz.”

ÇAMAŞIR SUYU İLE ET YIKAYAN İŞLETME TEKRAR AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, yabancı uyrukluların işlettiği Alzein adlı tavuk restoranında, vatandaşlara bozulmuş etlerin çamaşır suyuna batırılarak servis edildiği ortaya çıkmıştı.

Zabıta ekiplerinin durumu tespit etmesi üzerine halk sağlığıyla oynayan işletmeye para cezası uygulanarak iş yeri mühürlemişti. Ayrıca, 5000 kilogram bozuk tavuk eti de imha edilmişti.

Gazeteci Mehmet Yetim'in sosyal medya paylaşımına göre o işletme tekrar açıldı. Görüntülerde normal faaliyetlerine devam ettiği görülen işletmenin müşterilerine tekrar hizmet vermeye başlaması tepki çekti.

Mehmet Yetim o görüntüleri "Şanlıurfa'da çamaşır suyu ile yıkanan bozuk etler ile gündeme gelen ve zabıta ekipleri tarafından mühürlenip kapatılan Alzein adlı yabancı uyruklu şahısların işlettiği lokanta açık görüntülendi" ifadeleriyle paylaştı.