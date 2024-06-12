Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 22 yaralı

Diyarbakır-Viranşehir karayolu Ovabağ bölgesinde, C.A. yönetimindeki 41 ACC 022 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile M.Ş.C. tarafından kullanılan 44 ABC 307 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucunda her iki sürücü ve araçlarda bulunan toplam 20 kişi yaralandı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralananlar, olay yerine intikal eden ekipler tarafından ambulanslarla şehirdeki hastanelere nakledildi.

Ayrıca, Bağlar ilçesine bağlı Çınar ilçesi Çakırkaya köyü yakınlarında bir hafif ticari aracın sürücü kontrolünü kaybederek yol kenarına çıkması sonucu, araç içerisinde bulunan 7 kişiden 4'ü yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından şehir hastanelerine götürüldü.

Her iki kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.