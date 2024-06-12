Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 22 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 22 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi merkezinde meydana gelen bir trafik kazasında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda 22 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Viranşehir karayolu Ovabağ bölgesinde, C.A. yönetimindeki 41 ACC 022 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile M.Ş.C. tarafından kullanılan 44 ABC 307 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucunda her iki sürücü ve araçlarda bulunan toplam 20 kişi yaralandı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-kaza-yapti-22-yarali-yenicag-1.jpg

Yaralananlar, olay yerine intikal eden ekipler tarafından ambulanslarla şehirdeki hastanelere nakledildi.

Ayrıca, Bağlar ilçesine bağlı Çınar ilçesi Çakırkaya köyü yakınlarında bir hafif ticari aracın sürücü kontrolünü kaybederek yol kenarına çıkması sonucu, araç içerisinde bulunan 7 kişiden 4'ü yaralandı.

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-kaza-yapti-22-yarali-yenicag-2.jpg

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalesinin ardından şehir hastanelerine götürüldü.

Her iki kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-kaza-yapti-22-yarali-yenicag-3.jpg

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-kaza-yapti-22-yarali-yenicag-4.jpg

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-kaza-yapti-22-yarali-yenicag-5.jpg

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-kaza-yapti-22-yarali-yenicag-6.jpg

tarim-iscilerini-tasiyan-minibus-kaza-yapti-22-yarali-yenicag-6.jpg

İlgili Haberler
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tarlaya uçtu
Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı
Son Haberler
Muğla'da korkutan yanıgn! Havadan ve karadan harekete geçtiler Gündem
Muğla'da korkutan yanıgn! Havadan ve karadan harekete geçtiler
Milli maçta korkutan smaç Spor
Milli maçta korkutan smaç
ABD Büyükelçisi’nden Türkiye’ye küstah tehdit. Erdoğan Biden görüşmesi iptal edildi Gündem
ABD Büyükelçisi’nden Türkiye’ye küstah tehdit. Erdoğan Biden görüşmesi iptal edildi
Araçtan çıktı! 63 bin 870 lira ceza yedi Ekonomi
Araçtan çıktı! 63 bin 870 lira ceza yedi
Olcay Kılavuz’un intihar eden yakın arkadaşı polisin bilgisayarını yaktığı ortaya çıktı Gündem
Olcay Kılavuz’un intihar eden yakın arkadaşı polisin bilgisayarını yaktığı ortaya çıktı
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın Yerel Haberler
Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
Sakın kaçak avcılık yapmayın. Rekor ceza geliyor Gündem
Sakın kaçak avcılık yapmayın. Rekor ceza geliyor