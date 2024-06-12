Ambulansın önünü kesen ‘eşkıyalar’ yakalandı. Polisin kollarında lokum gibi çocuklar oldular

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre motosikletli iki kişi, ‘içinde hasta olduğuna inanmıyoruz’ diyerek hasta taşıyan ambulansın önünü kesti. Ambulanstaki sağlık personeli tarafında cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan olay, sosyal medyada infiale neden olmuştu.

Konuya ilişkin harekete geçen İçişleri Bakanlığı, ambulansın önünü kesen kişilerin M.T. ile E.B. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

“BU İKİ ŞAHISTA İNSANLIK YOK”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaşanan olaya sosyal medyada yaptığı şu paylaşım ile tepki göstermişti.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan görevlilerin akıl almaz bir olay yaşadığını belirterek, bir motosikletteki iki şahsın ambulansa yol vermemekte direttiğini ve hastayı görmek istediğini ifade etti.

Bakan Koca devamında, “Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde” ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA, KOCA’YA YANIT VERDİ

Bakan Koca’nın paylaşımını alıntılayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır” ifadeleriyle, şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olduğu takdirde, onları yakalayıp adalete teslim edeceklerini belirtti.

2 Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.