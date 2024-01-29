Tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

Arsuz-İskenderun kara yolunda bugün saat 16.30 civarında meydana gelen trafik kazasında, 31 C 9012 plakalı minibüs, önündeki TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan ve devrilen minibüsün içindeki 8 tarım işçisinden biri hayatını kaybetti, diğer 7’si ise yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsün içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.