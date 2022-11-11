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Ciğerlerimiz yandı. Bakan Kirişçi bu yıl çıkan yangınların sayısını ve yanan alanları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu yıl 2 bin 43 yangında, 12 bin 384 hektar alanda bu yangınları söndürmüş olduk. Bu alanları belki yangında kaybettik; ama buraların yeniden kazandırılması çalışmalarımız da başladı" dedi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 17:16
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi bu yıl çıkan orman yangınları ve yanan alanların sayısını açıkladı

Ciğerlerimiz yandı. Bakan Kirişçi bu yıl çıkan yangınların sayısını ve yanan alanları açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ATO Congresium'da, Orman Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 'Orman ve Ekosistem Zirvesi ve Fuarı'na katıldı. Zirvede Bakan Kirişci'nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve davetliler yer aldı.

Bakan Kirişçi, "Son 20 yılda 2 milyon hektarın üzerinde bir alanda 6 milyarın üzerinde fidanı dikerek kendi orman alanını genişleten; Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü ülke olsak bile bu yeterli değil. İş birliğinin genişletilmesi gerekir.

Gelecek yıl itibarıyla 2023 'Türkiye Yüzyılı'na adım atmış olacağız. Yeni bir yüzyıla başlayacağız. Bu yüzyıla ilişkin de bakanlık olarak burada ormanı konuşuyorsak ormanla ilgili yeni birtakım yaklaşımlarımızın olması gerekiyor. Orman alanlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz, her türlü saldırılara karşı koruyacağız, bunlarla ilgili de yeni nesli en iyi şekilde eğiteceğiz" diye konuştu. 

'YANAN ALANLARDA ÇALIŞMAMALARIMIZ BAŞLADI'

Orman yangınları ile mücadele çalışmalarına değinen Bakan Kirişci, "Bu yıl 2 bin 43 yangında, 12 bin 384 hektar alanda bu yangınları söndürmüş olduk. Bu alanları belki yangında kaybettik; ama buraların yeniden kazandırılması çalışmalarımız da başladı.

Gerek insan kaynağı gerek teknoloji, diğer etki ve katkılarımız ile geçen yıl 140 bin hektara ulaşan yanan alanları, bu yıl 12 bin 384 bin hektar alanda tutmuş olduk. Kırsal çok önemli, verdiğimiz destekler ile insanlarımızı kırsalda tutmaya çalışıyoruz. Bu insanların kent kırsalına adaptasyonu güç oluyor. 20 bin orman mühendisi kardeşimizi kutluyorum. Yarın bugünden daha iyi olacak çünkü yarın ormanlarımız, 'Türkiye Yüzyılı'na, dünyaya nefes olacak" dedi.  (DHA)

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