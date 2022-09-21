Marmaris'te orman yangını: Rüzgarla birlikte dakikalar içinde yayıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkindeki ormanlık alanda saat 12.30 sularında henüz belirlenemeyen sebeple yangının başladığı aktarıldı.

Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına 35 helikopter, 14 uçak, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok bölgesinden fotoğraflandı. Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ulaşmaması için de tedbir alındığı söylendi.

Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

(Kaynak: AA-DHA)