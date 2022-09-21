21 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marmaris'te orman yangını: Rüzgarla birlikte dakikalar içinde yayıldı

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarla birlikte dakikalar içinde yayıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 13:34
Takip Et

Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te orman yangını: Rüzgarla birlikte dakikalar içinde yayıldı
+
Aa
-

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkindeki ormanlık alanda saat 12.30 sularında henüz belirlenemeyen sebeple yangının başladığı aktarıldı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına 35 helikopter, 14 uçak, 82 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok bölgesinden fotoğraflandı. Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ulaşmaması için de tedbir alındığı söylendi.

Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

(Kaynak: AA-DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
1
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿Sırp liderden endişe verici sözler: Büyük bir savaşa yaklaşıyoruz...
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
2
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿AKP'den istifa etti İYİ Parti'ye katıldı
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
3
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Hadi Özışık Süleyman Soylu'nun bırakacağı tarihi açıkladı. Sedat Peker görüntülü konuşmasını ifşa etmişti
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
4
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Mehmet Ali Erbil'den bomba itiraflar: Eşimin ağabeyiyle aynı odada yatıyorduk
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
6
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Yılmaz Özdil'den Bakan Nebati'nin bir hafta daha derinlere çekilmesine neden olacak açıklama. Belgesini de yayınladı
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
7
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Bakan Bozdağ’ın danışmanından FOX muhabirine soru engeli: Normalde sizi içeri almayacaktım
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Helal olsun Merih Demiral
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿Tüketici Hakem Heyeti başvurularında işte yeni rakam. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿12 yaşındaki oğlunu ödevini yapmadığı için yakarak öldürdü
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
﻿Gün içinde aniden halsiz düşürseniz ne anlam taşıyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.