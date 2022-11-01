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Kazdağları'nda orman yangını! Türkiye’nin oksijen deposu olarak biliniyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 15:06
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Türkiye’nin oksijen deposu Çanakkale ve Balıkesir illeri arasında uzanan Kaz Dağları’nda 2 ayrı noktada orman yangını. Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda orman yangını! Türkiye’nin oksijen deposu olarak biliniyor
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Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde Edremit Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Mehmetalan ile Ortaoba mahalleleri Üçtaş mevkisi civarında üç farklı noktada orman yangını çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü yangına müdahale için çalışma başlattı. Alevlere ilk müdahale havadan helikopterlerle yapıldı.

Yangın bölgesinde bir helikopter, 13 arazöz, bir su ikmal aracı ve iki dozerle müdahale etti.

Bölgeye ayrıca 3 helikopter, 6 arazöz, bir su ikmal aracı, iki ilk müdahale aracı, bir dozer ve bir kara ekibi yönlendirildi.

Ekipler, çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışması sürüyor.

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Oğuzhan
1.11.2022 15:33
Altın çıkarmaya hazırlık.  
 
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