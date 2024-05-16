Tarımda üretici enflasyonu açıklandı. Yıllık bazda yüzde 60,77 artış gösterdi

Tarımda nisan ayı üretici enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklandı.

TÜİK'e göre, endekste nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,71 artış gösterdi. Tarımda üretici enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,77'lik artış gerçekleşti.

Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,67 artış yaşanırken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,43'lük yükselişkaydedildi. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 1,65 yükseliş yaşandı. Uzun ömürlü bitkisel ürünlerde yüzde 11,79, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,58 artış görüldü.

Yıllık bazda en fazla artış yüzde 166,06'lık artış ile yağlı meyvelerden yaşandı. Yağlı meyveleri yüzde 114, 45'lik artış gösteren tropikal ve subtropikal meyveler oldu.Canlı kümes hayvanları ve yumurtalardaki yükseliş ise yüzde 23,52 olarak kayıtlara geçti. Turunçgillerde yüzde 58,57'lik artış yaşandı.tropikal ve subtropikal meyveler olarak kaydedildi.