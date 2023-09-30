Tarlaya uçan otobüs 6 kişiye mezar oldu. Otobüs terörü bitmek bilmiyor

Çok sayıda meydana gelen otobüs kazalarına bir yenisi daha eklendi. Tarlaya uçan otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tarlaya uçan otobüs 6 kişiye mezar oldu. Otobüs terörü bitmek bilmiyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a gitmek üzere yola çıkan Erova firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon OSB mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Olay yerine polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk incelemede otobüsteki 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 30 kişi ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA - AA

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