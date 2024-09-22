Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda 3 ayrı kaza! 1 ölü 20 yaralı

Kazalar, akşam saatlerinde TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı kesiminde gerçekleşti. İddiaya göre, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Yusuf I. (50) yönetimindeki 31 AGB 300 plakalı tır, bariyerlere çarparak alev aldı. Bu kazada tır sürücüsü yaralandı.

Aynı yolda kısa bir süre sonra, başka bir tır kazası daha meydana geldi. Nurdağı yönünden Gaziantep yönüne seyir halinde olan tır, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Bu feci kazada, tırda bulunan Kadir T. hayatını kaybederken, yanındaki Can T. ağır yaralandı.

Üçüncü kaza ise yine aynı bölgede, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ve plakası öğrenilemeyen bir minibüsün bariyerlere çarpması sonucu meydana geldi. Bu kazada minibüste bulunan 18 kişi yaralandı.

Her üç kazada da yaralanan toplam 20 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Kadir T.'nin cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.