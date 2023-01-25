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  • 100 yıllık Tarsus'un anahtarını Anıtkabir'e bırakacak. 25 milyonluk borç için başkan çaresiz kaldı

100 yıllık Tarsus'un anahtarını Anıtkabir'e bırakacak. 25 milyonluk borç için başkan çaresiz kaldı

2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, ekonomik zorlukla baş etmeye çalışıyor. 25 milyonluk borç nedeniyle elektrikleri kesilen kulübün başkanı Cem Kavalcı, destek gelmezse kulübün kapanma aşamasına geleceğini söyledi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 19:02
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Tarsus İdmanyurdu'nda büyük tehlike

100 yıllık Tarsus'un anahtarını Anıtkabir'e bırakacak. 25 milyonluk borç için başkan çaresiz kaldı
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100 yıllık Tarsus İdmanyurdu Kulübü'nün Başkanı Kavalcı, "Tarsus'ta destek sözü veren siyasiler ve idareciler sözlerini tutmadı.

Borcumuz net 25 milyon TL. Tek kuruş paramız yok.

Belki bu hafta sonu Menemen maçında sahaya çıkarmayacağız.

Genç oyuncular bile kadro çıkarmaya yetmiyor, sahaya çıkacak oyuncu kalmadı.

Sahaya çıkamayabiliriz" dedi.

Kavalcı, son çare olarak Ankara'ya giderek kulübün anahtarını Anıtkabir'e bırakacaklarını söyledi.

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Pamuk eller cebe
25.01.2023 20:28
Belediye ile su faturaları altında 1-3tl bağış toplayarak şehrinizin külübunuze sahip çıkmasını kimseye dokunmayacak ücretlerle sağlayabilirsiniz. Belli bir süre için şart görünüyor.  
 
1950
25.01.2023 19:12
Memleket aç oynayacak hali yok, Tarsus belediyesi yıllarca mhp de, gidip hükümetin cücük ortağında yardım isteyebilirsiniz ???  
 
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