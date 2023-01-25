100 yıllık Tarsus'un anahtarını Anıtkabir'e bırakacak. 25 milyonluk borç için başkan çaresiz kaldı

100 yıllık Tarsus İdmanyurdu Kulübü'nün Başkanı Kavalcı, "Tarsus'ta destek sözü veren siyasiler ve idareciler sözlerini tutmadı.
Borcumuz net 25 milyon TL. Tek kuruş paramız yok.
Belki bu hafta sonu Menemen maçında sahaya çıkarmayacağız.
Genç oyuncular bile kadro çıkarmaya yetmiyor, sahaya çıkacak oyuncu kalmadı.
Sahaya çıkamayabiliriz" dedi.
Kavalcı, son çare olarak Ankara'ya giderek kulübün anahtarını Anıtkabir'e bırakacaklarını söyledi.
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