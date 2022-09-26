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2. Lig maçında koltuklar havada uçuştu. Taraftar sahaya girdi

TFF  2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ile Şanlıurfaspor maçında taraftarlar arasında kavga çıktı. Kavgada kırılan koltuklar havada uçuştu.  

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 03:01
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TFF 2. Lig müsabakası sırasında iki takım taraftarları arasında koltuklar havada uçuştu

2. Lig maçında koltuklar havada uçuştu. Taraftar sahaya girdi
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Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Şanlıurfaspor'la karşılaştı. 1-0 mağlup durumda olan ev sahibi takım Tarsus İdman Yurdu'nun, 76 dakikada attığı golle beraberliği yakalamasından sonra Şanlıurfaspor taraftarı ve ev sahibi taraftarlar arasında gerginlik çıktı.

Deplasman tribünlerinden atılan koltuk ve yabancı maddelere ev sahibi takımın taraftarları da karşılık verdi.

Yaşanan olaylar sonrası çevik kuvvet polis, tribünlere çıkarak taraflara müdahale etti. Her iki tribüne de çıkan güvenlik güçleri tribünlerdeki önlemleri artırdı.

MAÇ BİTİMİNDE TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Koltukların havada uçuştuğu maçın sonunda Şanlıurfaspor taraftarları sahaya indi. Yedek kulübelerini kırmaya çalışan taraftara polis engel oldu. Olaylı maç 1-1 berabere son buldu. 

Kavganın ardından Şanlıurfaspor takımı ile taraftarları güvenlik görevlileri eşliğinde kentten ayrıldı. (İHA)

                                        

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