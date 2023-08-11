Tarsus’ta ecza teknisyeni ormanda ölü bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde, ecza teknisyeni Mahmut Cenik (48), ormanlık alanda silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

KAYNAK: DHA
Tarsus’ta ecza teknisyeni ormanda ölü bulundu

DHA'nın haberine göre; Cenik’in ailesi, kendisinden haber alamayınca polise haber verdi. Polis, yaptığı araştırmada Cenik’in cesedi ve aracını ormanda tespit etti. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesi kaybolduğunu bildirdi

Olay, bugün ilçeye bağlı Yunusemre Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karabucak Ormanı’nda meydana geldi. İlçede 30 yıldır eczanede teknisyen olarak çalışan Mahmut Cenik’ten haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Polis, yaptığı teknik çalışma sonunda Cenik’in cansız bedeni ve aracını ormanlık alanda buldu.

Vücudunda çok sayıda kurşun izi

Olay yerine gelen polis ve savcının yaptığı incelemede, Cenik’in ateşli silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cenik’in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili özel ekip kuruldu

Cinayetle ilgili özel ekip kuran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. Polis, cinayetin faili veya faillerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Cenik’in iki çocuk babası olduğu ve ilçede sevilen bir kişi olduğu öğrenildi.

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