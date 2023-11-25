Tart nasıl yapılır? Mini tart tarifi için malzemeler neler?

Kahve ve çay saatlerinize eşlik edebilecek tart tatlısı hem lezzeti hem de görüntüsüyle sevilen bir tatlı çeşidi. Pudra şekeriyle süsleyebileceğiniz tart tarifini sizler için derledik. Peki, tart nasıl yapılır? Mini tart tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Tart nasıl yapılır? Mini tart tarifi için malzemeler neler?

Evde hızlıca hazırlayabileceğiniz mini tartlar kahve saatlerinizin vazgeçilmez lezzeti olacak. Mini tart tarifini erik ve nişastayla lezzetlenecek. Peki, tart nasıl yapılır? Mini tart tarifi için malzemeler neler?

İşte mini tart tarifi…

TART TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 125 gram tereyağı

- 1 adet yumurta

- 1 çay bardağı toz şeker

- 1 çay kaşığı kabartma tozu

- 1 paket vanilya

- 2 su bardağı un

Tart iç harcı için:

- 400 gram anjelika eriği

- Yarım su bardağı şeker

- 2 yemek kaşığı nişasta

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TART NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, şeker ve yumurtayı ekleyip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın. Sonrasında geriye kalan bütün malzemeleri ekleyip güzelce yoğuralım. Hamurdan cevizden büyük bir parça alarak buzluğa kaldırın hamurun üzerine rendelemek için kullanılacak.

Geriye kalan hamuru streçleyip 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

İç harcı için; Eriklerimizin çekirdeklerini çıkarıp tenceremize alalım üzerine şekerimizi ilave edelim eriklerimiz suyunu saldığı zaman üzerine nişastamızı ekleyip karıştırın. İki dakika sonra blender dan çekip 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Dinlenen hamuru dolaptan çıkarıp ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlanmış olan tart tepsimize güzelce yayalım. Sonrasında pişirmiş olduğumuz marmelatımızı şekil verdiğimiz hamurlarımızın içerisine paylaştıralım.

Buzluk kısmına bıraktığımız donan hamurumuzu bir rende yardımı ile rendeleyip tartların üzerine serpilir.

180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim, pişen tatların ilk sıcaklığı çıkınca pudra şekeri serperek servis yapabilirsiniz.

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