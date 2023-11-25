Tart nasıl yapılır? Mini tart tarifi için malzemeler neler?

Kahve ve çay saatlerinize eşlik edebilecek tart tatlısı hem lezzeti hem de görüntüsüyle sevilen bir tatlı çeşidi. Pudra şekeriyle süsleyebileceğiniz tart tarifini sizler için derledik. Peki, tart nasıl yapılır? Mini tart tarifi için malzemeler neler?