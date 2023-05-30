Tartışmanın sonu kanlı bitti

Manisa’da iki grup arasında çıkan kavgada Hasan Girgin ve kardeşi E.G. bıçaklandı. Hasan Girgin yaşamını yitirdi.

Tartışmanın sonu kanlı bitti

İHA’nın haberine göre, olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Yeni Mahalle Ulus Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.H.S. (16) ve M.S. (12) ile Hasan Girgin ve kardeşi E.G. (17) arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi sonucu Hasan Girgin ve kardeşi E.G. aldıkları bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hasan Girgin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kardeşi E.G. Manisa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.H.S. ve M.S. karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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