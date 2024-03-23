Tartıştığı annesini bıçakladı

Şirinevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre 23 yaşındaki G.C. ile annesi N.N. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda G.C., annesini bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı anne N.N., daha sonra ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olaydan sonra kaçan ve ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli G.C.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü edinilen bilgiler arasında.