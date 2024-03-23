TEM Otoyolu'nda bir araç bariyerlere saplandı

Bariyerlere ok gibi saplanan aracın sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile TEM Otoyolu Ankara yönünde araç yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 21.30 sularında Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde gerçekleşti. Ankara yönünde seyir halinde bulunan S.G.'nin kullandığı 34 FV 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile bariyerler otomobile ok gibi saplanırken, kazayı görenler polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan S.G.'yi araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin sonrasında hastaneye kaldırılan S.G'nin durumunu ağır olduğu belirtildi.