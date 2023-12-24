Tartıştığı arkadaşını meyve bıçağı ile öldürdü

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde A.O. (16), 'küfürleşme' nedeniyle tartıştığı arkadaşı Arda Tunç'u (17) meyve bıçağı ile öldürdü.

İddiaya göre; A.O. ve Arda Tunç, mahalleden arkadaşları ile buluştu. Bir süre sonra ikili, küfürleşme nedeniyle tartıştı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A.O., yanındaki bıçakla Tunç'a saldırdı. Tunç göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, A.O. olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Tunç, kurtarılamadı. Cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan A.O.'yu yakalanıp, gözaltına aldı. A.O.'nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.