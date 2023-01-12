Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle sırtından vurdu

İHA - Olay, Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları ileri sürülen D.P. ile Ö.D. ve M.K. Sami Kasap Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışma sonrası Ö.D. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu sırt ve kalça bölgesine çok sayıda saçma isabet eden D.P. yaralanırken, şüpheliler olay yerinde kaçarak uzaklaştı.

Yaralı şahıs bölgede bulunan özel bir hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheliler, olaydan yaklaşık 1 saat sonra suç aleti ile birlikte yakalanırken, bölgede inceleme yapan ekipler biri boş 2 tüfek kartuşu buldu.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.