Tartıştığı arkadaşını takip alıp terminalde silahla yaraladı

Trabzon’da bir şahıs tartışma yaşadığı arkadaşını takip etti, terminal içerisinde yakalayarak silahla yaraladı.

KAYNAK: İHA
Tartıştığı arkadaşını takip alıp terminalde silahla yaraladı

Trabzon’un Of ilçesindeki otobüs terminalinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen Emin B. (32) ve B.Ç. (30) arasında araç satışında tartışma yaşandı.

Çıkan tartışma sonrası B.Ç., Emin B.'yi takibe aldı. Akşam saatlerinde otobüs terminaline gelen Emin B.’yi bir yazıhanede yakalayan B.Ç. otomobilden inerek belinden çıkardığı tabanca ile 3 el ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesiyle yaralanan Emin B.’yi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan Emin B., Of Devlet Hastanesi’ne ardından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan Emin B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, B.Ç. isimli şüpheli şahsın yakalanması için polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Kırmızı renkli bir otomobil ile kaçtığı belirlenen şahsın yakalanması için polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları inceleme alındı.

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