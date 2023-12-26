Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

Cinayet dün saat 05.00 sıralarında Karabağlar Vatan Mahallesi 9057 Sokak'taki müstakil bir evde gerçekleşti. Zehra Barbak ile eşi Kayhan Barbak arasında iddiaya göre; 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kayhan Barbak, eşini bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Barbak, yardım istemek için dışarı çıkarak yardım istedi. Olay yerine, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Barbak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisihn yakalanması için çalışma başlattığı Kayhan Barbak'ı evdeki kan izlerini takip ederek, suç aleti bıçak ile yakalayıp, gözaltına aldı. Kayhan Barbak'ın ilk ifadesinde; cinayeti, 'kıskançlık' yüzünden işlediğini söylediği öne sürüldü. Zehra Barbak’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından bugün Ulu Cami’de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına Kayhan Barbak, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Barbak’ın savcılıkta verdiği ifadede, olay anında alkollü olduğunu söylediği öğrenildi. Barbak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.