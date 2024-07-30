Tartıştığı kadını tüfekle vurdu

Kaynak: DHA
Tartıştığı kadını tüfekle vurdu

İstanbul’da bir kişi tartıştığı kadını tüfekle vurdu. Sırtından vurulan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde 4 kişi birlikte içki içmek için buluştu. Yol kenarında oturan grupta bulunan Şevval Zeliha Kartal ve İsmail Keçi tartışmaya başladı.

Tartışma sonrası Keçi grubun yanından ayrılarak çalıştığı depoya gitti.

İsmail Keçi, bir süre sonra geri gelerek çalıştığı yerde bulunan uzun namlulu silahla Kartal'a doğru ateş etti. Sırtına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılan kadını, Murat K. kendi aracıyla hastaneye götürdü. Hastanede tedavi gören Kartal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri saldırgan Keçi’yi silahıyla birlikte yakaladı. Keçi, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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