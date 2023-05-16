Tartıştığı kahvehane sahibini vurdu

Aydın Nazilli'de 29 yaşındaki Burhan Demir isimli kahvehane sahibi, müşteri olarak kahvehanesine gelen Mesut Ç. tarafından bacağından tabancayla vuruldu.

Tartıştığı kahvehane sahibini vurdu

(DHA) Olay, saat 20.00 sıralarında Karaçay Mahallesi 1050 sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Mesut Ç., müşteri olarak geldiği kahvehane işletmecisi Burhan Demir ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mesut Ç., yanında bulunan tabancayla Demir'i sağ bacağından vurarak yaraladı.

Şüpheli plakasız motosikletiyle kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke edildi. Yaralı Demir, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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