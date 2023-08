Tartıştığı kanser hastası eşini tabanca ile yaraladı

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeni Bayırdır Mahallesi 1896'ncı Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Yılmaz C., iddiaya göre geçim sıkıntısı nedeniyle tartıştığı eşi Şafak C.'yi ruhsatsız tabancası ile vurdu.

Şafak C. bacağından yaralanırken, Yılmaz C. olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanser hastası olan ve bacağında platin bulunan yaralı kadın, sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şafak C.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Hurdacılık yapan, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Yılmaz C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Eşine şiddet uyguladığı da iddia edilen Yılmaz C., polis merkezine götürüldü. Evde yapılan incelemede, ruhsatsız pompalı tüfek de ele geçirildi. Çifin B.C. (16), M.C. (14), C.C. (11), R.C. (8) ve K.C. (5) isimlerinde 5 çocuğu olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.