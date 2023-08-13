Tartıştığı kanser hastası eşini tabanca ile yaraladı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Yılmaz C. (36), tartıştığı kanser hastası eşi Şafak C.'yi (34) ruhsatsız tabanca ile bacağından vurarak yaraladı.

Tartıştığı kanser hastası eşini tabanca ile yaraladı

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeni Bayırdır Mahallesi 1896'ncı Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Yılmaz C., iddiaya göre geçim sıkıntısı nedeniyle tartıştığı eşi Şafak C.'yi ruhsatsız tabancası ile vurdu.

Şafak C. bacağından yaralanırken, Yılmaz C. olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kanser hastası olan ve bacağında platin bulunan yaralı kadın, sağlık ekiplerince Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şafak C.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Hurdacılık yapan, madde bağımlısı olduğu öne sürülen Yılmaz C., polis ekiplerince gözaltına alındı. Eşine şiddet uyguladığı da iddia edilen Yılmaz C., polis merkezine götürüldü. Evde yapılan incelemede, ruhsatsız pompalı tüfek de ele geçirildi. Çifin B.C. (16), M.C. (14), C.C. (11), R.C. (8) ve K.C. (5) isimlerinde 5 çocuğu olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı.

tartistigi-kanser-hastasi-esini-tabanca-ile-yaraladi-9903-dhaphoto1.jpg

tartistigi-kanser-hastasi-esini-tabanca-ile-yaraladi-9903-dhaphoto2.jpg

tartistigi-kanser-hastasi-esini-tabanca-ile-yaraladi-9903-dhaphoto3.jpg

tartistigi-kanser-hastasi-esini-tabanca-ile-yaraladi-9903-dhaphoto4.jpg

tartistigi-kanser-hastasi-esini-tabanca-ile-yaraladi-9903-dhaphoto5.jpg

tartistigi-kanser-hastasi-esini-tabanca-ile-yaraladi-9903-dhaphoto6.jpg

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
Atatürk’ün sevdiği şarkılar albüm oluyor. Bizzat kendi yazdığı şiir de yer alacak
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef eleme gecesinde kim veda edecek? MasterChef All Star 56 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Hangi padişah neden öldü?
Hangi padişah neden öldü?
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Son Haberler
Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi Güncel
Mogan Gölü'nün dip çamuru temizlendi
Göz tembelliğinden nasıl uzak durulur Sağlık
Göz tembelliğinden nasıl uzak durulur
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayacak kanal değişti Spor
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayacak kanal değişti
Her yıl kaç kişide kanser görülüyor Sağlık
Her yıl kaç kişide kanser görülüyor
Bakanı Yerlikaya 'Bu yılın en yükseği' diyerek duyurdu: Tam 315 kilo ele geçirildi Güncel
Bakanı Yerlikaya 'Bu yılın en yükseği' diyerek duyurdu: Tam 315 kilo ele geçirildi
Tarkan'ın romantik doğum günü paylaşımına binlerce beğeni yağdı Magazin
Tarkan'ın romantik doğum günü paylaşımına binlerce beğeni yağdı
Anneliğe hazır mısınız Sağlık
Anneliğe hazır mısınız