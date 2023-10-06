Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Elazığ'da iki grubun silahlı kavgasında Yunus Yıldız'ı (33) öldüren M.S.B. yakalanıp, tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Tartıştığı kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, 13 Eylül’de Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, otomobilleriyle seyir halindeyken İmam Efendi Bulvarı'nda karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı Kavgada 3 kişi, vücutlarına isabet eden mermi ve saçmalarla yaralandı.

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İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Yunus Yıldız, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedildi.

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Olayın ardından başlatılan soruşturmada yakalanıp, gözaltına alınan M.S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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