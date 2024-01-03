Tartıştığı şahsa Pitbull köpeğiyle saldırdı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi’nde önceki hafta meydana gelen olayda, Pitbull cinsi köpeği gezdiren bir şahıs başka bir şahısla tartışmasında, köpeğini tartıştığı kişiye saldırtmak istedi.
Cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı fark eden şahıs geri çekildi. Ancak küfürleşmenin şiddetlenmesiyle köpeğiyle tekrar tartıştığı şahsın üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
Emniyet güçlerinin incelemesi sonrası, köpek sahibi şahsın başka bir suçtan hüküm giydiği belirlendi. Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, şahsa ait 3 Pitbull cinsi köpeği koruma altına aldı.