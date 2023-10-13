Taşıdığı yatakla birlikte çukura düştü. İnanılır gibi değil. Fıkra gibi olay

Adıyaman’da bir işçinin ev eşyası taşıdığı esnada alt yapı çukuruna düşme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Taşıdığı yatakla birlikte çukura düştü. İnanılır gibi değil. Fıkra gibi olay

Adıyaman Merkez Yavuz Selim Mahallesi eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine ev eşyası taşıyan Hüseyin Akdağ, kamyonetten indirdiği yatağı omzuna yükleyerek iş yerine doğru yöneldi.

Akdağ, iş yeri önünde yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı çukur üzerine geçiş için konulan tahtanın üzerinden geçtiği esnada tahta parçalandı.

ALT YAPI ÇUKURUNA DÜŞTÜ

Parçalanan tahtayla birlikte alt yapı çukuruna düşen Hüseyin Akdağ’ın taşıdığı yatak ise üzerine düştü. Arkadaşları ve iş yeri çalışanları tarafından çukurdan çıkarılan Hüseyin Akdağ’ın düşme anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Meydana gelen olay sonrasında çukur ilgili kurumun çalışanları tarafından kapatılırken Hüseyin Akdağ ise durumdan dolayı oldukça şaşırdığını dile getirdi.

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