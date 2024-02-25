Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?

Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son PPK toplantısında faize dokunmazken; bankaların verdikleri kredi oranlarında değişiklikler yapıldı. Peki, 400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?
1/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun kararlarına göre, içten yanmalı motorlu sıfır araçlar için uygulanacak taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarları şu şekilde:

2/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 2

1. Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan araçlar için:

- Kredi miktarı, nihai fatura değerinin yüzde 70'ini aşamaz.

- Taksitlendirme süresi en fazla 48 aydır.

3/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 3

2. Değeri 400 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan araçlar için:

- Kredi miktarı, nihai fatura değerinin yüzde 50'sini aşamaz.

- Taksitlendirme süresi en fazla 36 aydır.

4/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 4

3. Değeri 800 bin Türk Lirası'nın üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olmayan araçlar için:

- Kredi miktarı, nihai fatura değerinin yüzde 30'unu aşamaz.

- Taksitlendirme süresi en fazla 24 aydır.

5/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 5

4. Değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirası'nın üzerinde olan araçlar için:

- Kredi miktarı, nihai fatura değerinin yüzde 20'sini aşamaz.

- Taksitlendirme süresi en fazla 12 aydır.

6/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 6

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ayrıca elektrikli araçlar için kredi vadesi ve oranlarında güncelleme yaptı:

7/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 7

1. Fatura değeri 900 bin liranın altındaki elektrikli araçlar için:

- Kredi vadesi 48 aydır.

- Kredi kullanım oranı maksimum yüzde 70'tir.

8/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 8

2. 900 bin TL ile 1 milyon 800 bin TL arasında olan elektrikli araçlar için:

- Kredi vadesi 36 aydır.

- Kredi kullanım oranı maksimum yüzde 50'dir.

9/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 9

3. 1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan elektrikli araçlar için:

- Kredi vadesi 24 aydır.

- Kredi kullanım oranı maksimum yüzde 30'dur.

10/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 10

4. 2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan elektrikli araçlar için:

- Kredi vadesi 12 aydır.

- Kredi kullanım oranı maksimum yüzde 20'dir.

11/11
Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar? 11

Bankalara göre 36 ay 400 bin TL taşıt kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi şöyle:

AKBANK Faiz Oranı: %3,65 Aylık Taksit: 23.387,41 TL Toplam Ödeme: 844.246 TL

GARANTİ Faiz Oranı: %3,99 Aylık Taksit: 24.757,30 TL Toplam Ödeme: 893.262 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: %3,85 Aylık Taksit: 24.189,31 TL Toplam Ödeme: 872.815 TL

VAKIF KATILIM Kâr Payı Oranı: %3,24 Aylık Taksit: 21.779,95 TL Toplam Ödeme: 786.078 TL

ANADOLUBANK Faiz Oranı: %4,65 Aylık Taksit: 27.504,76 TL Toplam Ödeme: 992.171 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: %4,05 Aylık Taksit: 25.002,37 TL Toplam Ödeme: 902.085 TL

HALKBANK Faiz Oranı: %4,15 Aylık Taksit: 25.412,97 TL Toplam Ödeme: 916.866 TL

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem. Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem. Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor
Opel Mokka’dan cillop gibi kampanya. Arabam eskidi diye üzülmeyin
Opel Mokka’dan cillop gibi kampanya. Arabam eskidi diye üzülmeyin
Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste
Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller hangileri? İşte liste
Türkiye’de en çok satılan lüks otomobiller. Zirvede dev marka var
Türkiye’de en çok satılan lüks otomobiller. Zirvede dev marka var
Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Ocak ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu
Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı
Türkiye'nin en çok satan ucuz ve kazandıran otomobilleri açıklandı