Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?

Bankalara göre 36 ay 400 bin TL taşıt kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi şöyle:
AKBANK Faiz Oranı: %3,65 Aylık Taksit: 23.387,41 TL Toplam Ödeme: 844.246 TL
GARANTİ Faiz Oranı: %3,99 Aylık Taksit: 24.757,30 TL Toplam Ödeme: 893.262 TL
İŞ BANKASI Faiz Oranı: %3,85 Aylık Taksit: 24.189,31 TL Toplam Ödeme: 872.815 TL
VAKIF KATILIM Kâr Payı Oranı: %3,24 Aylık Taksit: 21.779,95 TL Toplam Ödeme: 786.078 TL
ANADOLUBANK Faiz Oranı: %4,65 Aylık Taksit: 27.504,76 TL Toplam Ödeme: 992.171 TL
ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: %4,05 Aylık Taksit: 25.002,37 TL Toplam Ödeme: 902.085 TL
HALKBANK Faiz Oranı: %4,15 Aylık Taksit: 25.412,97 TL Toplam Ödeme: 916.866 TL