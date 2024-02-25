Taşıt kredisi hesaplama. 400 bin TL kredinin geri ödemesi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son PPK toplantısında faize dokunmazken; bankaların verdikleri kredi oranlarında değişiklikler yapıldı. Peki, 400 bin TL taşıt kredisinin geri ödemesi ne kadar oldu?