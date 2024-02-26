428 bin TL’ye elektrikli araç almak isteyenlere müjde. İşte piyasayı alt üst edecek üç model

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428 bin TL’ye elektrikli araç almak isteyenlere müjde. İşte piyasayı alt üst edecek üç model
Elektrikli otomobillerde fiyat performans oranı, müşterilerin tercihini etkileyen önemli faktörlerden biri. Çin ürettiği 428 bin TL’lik araçlarla piyasadan ayrışıyor.

YÜKSEK PERFORMANS DÜŞÜK FİYAT

Çin elektrikli otomobil pazarı, uygun fiyatlı ve performansıyla dikkat çeken modellerle tüketicilere fırsatlar sunuyor.
Dolu Batarya'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; BYD'nin Dolphin'i, Wuling'in Bingo Plus'ı ve Hozon'un Neta X'i gibi üç yeni model, elektrikli araçların piyasada ki erişilebilirliğini artırarak sektörde önemli bir değişim başlatıyor.
Bu modeller, çevreci ve yüksek teknolojili araçları uygun fiyatlarla sunarak, elektrikli otomobillere olan talebi daha da artırıyor.

araba1.jpgBYD Dolphin: Yüksek Performans, Düşük Fiyat
BYD'nin yeni modeli Dolphin, 13.800 dolar 428.700 TL bir fiyatla sektöründen ayrışıyor. 4,1 metrelik boyu ve 95 HP gücündeki motoruyla, 32,2 kWh'lik LFP bataryasıyla 302 km menzil ayrıcalığı veriyor. Ayrıca, enerji verimliliğini artıran bir ısı pompası özelliği imkanı veriyor.

Wuling Bingo Plus: Rekabetçi Fiyat, Uzun Menzil
Wuling'in Bingo Plus modeli, 14 bin dolarlık 435.000 TL rekabetçi fiyatıyla öne çıkıyor. 4.090 metre uzunluğundaki araç, 102 HP gücündeki motoru ve 50,6 kWh'lik LFP bataryasıyla 510 km menzil sunuyor. Uzun yolculuklarda avantajlı bir sürüş imkanı veriyor. Hozon

araba2.jpgNeta X: Cazip Fiyat, Güçlü Performans
Hozon'un Neta X modeli, 13.800 dolar/428.700 TL'lik fiyatlarıyla sektörün önde gelenlerinden oluyor. 4,6 metre uzunluğundaki araç, 163 HP gücündeki motoru ve yaklaşık 40 kWh'lik LFP bataryasıyla 401 km menzile ulaşıyor. Güçlü motoruyla performans ve menzil arasında denge sağlıyor.

araba3.jpgELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN GELECEĞİ: ÇİN'DEN YENİ BİR SOLUK
Çin, fiyat performans açısından ayrıcalıklı üç modeli ile elektrikli otomobil pazarında yeni bir dönemi başlatıyor. Fakat, ülkemizdeki yüksek gümrük vergileri sebebiyle bu modellerin fiyatlarının Çin pazarındaki kadar cazip olamayacağını hatırlamak gerekir. Bununla beraber, bu modellerin, elektrikli araçların daha geniş kitlelere ulaşılabilir hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor. Elektrikli otomobillerin artan popülaritesiyle beraber, bu modellerin sektördeki etkisinin daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.

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