Taşla yumrukla saldırdılar. Yolda tartıştıkları kişileri iş yeri önünde beklediler

Kaynak: İHA
Taşla yumrukla saldırdılar. Yolda tartıştıkları kişileri iş yeri önünde beklediler
Aksaray’da 2 kargo çalışanı ve baba-oğul arasında taşlı yumruklu kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Aksaray Şehit Recep Bozdağ Caddesi’ndeki bir iş yerinde tartışma yaşandı. İddiaya göre, trafikte yol verme meselesi nedeniyle baba-oğul ve 2 kargo çalışanı arasında kavga çıktı.

Baba-oğul araçlarını park ettikten sonra baba İsmail E. kargo çalışanı Oğuz G.’ye vurdu. Kavgayı gören oğul da olaya dahil oldu.

Baba-oğul kargo çalışanlarına taşla ve yumrukla saldırdı. Kavgayı görenler polis ekiplerine haber verdi.

Olayda Oğuz G, Muhammet Ö. ve baba İsmail E. yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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