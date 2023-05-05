'Tasmalı enikler kör hainler' HÜDA PAR'dan Trabzonlulara hakaret

HÜDA PAR yöneticisi, kendilerine tepki gösteren Trabzonlulara, "Bunlar tasmalı enikler, bunlar yalanlarla aldatılmış aklı kıt, gözü kör hainler... Bunlar PKK'nın farklı fraksiyonları." dedi.

'Tasmalı enikler kör hainler' HÜDA PAR'dan Trabzonlulara hakaret

Editör: Oğuz OK

Emniyet müdürü ve 5 polisin katili Hizbullah terör örgütü HÜDA PAR’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR, Trabzon’da stand açtı.

HÜDA PAR’ın standına tepki göstermesinin ardından bir HÜDA PAR’lı kalabalığı PKK’lı ilan ederek “Biz şeriatçıyız ulan." dedi.

Kalabalığı provoke eden HÜDA PAR’lı polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Standının kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, İstiklal Marşı okuyup “Gaffar Okkan” ve “Ne mutlu Türk’üm diyene”, “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganları attı.

TRABZONLULARA “AKLI KIT, PKK’NIN FARKLI FRAKSİYONLARI” DEDİ
Trabzon’da yaşananların ardından HÜDA PAR İstanbul AR-GE Sorumlusu Seyfullah Sivi, sosyal medya hesabından yurttaşlara hakaret etti.

Sivi, paylaşımında, "Bunlar Trabzon halkı değil, tasmalı enikler... Bunlar Trazbzon halkını kendi emelleri için galeyana getiren kiralık eller... Bunlar yalanlarla aldatılmış aklı kıt, gözü kör hainler... Bunlar PKK'nın farklı fraksiyonları... Bunlar vatanın, bayrağın gerçek düşmanları." ifadelerine yer verdi.

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