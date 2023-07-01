Tatil bitti trafik çilesi başladı. Göçmen kuşlar dönüş yoluna çıktı

Editör: Osmancan EROK

Kurban bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesinin ardından birçok vatandaş kendisini yaşadığı şehirden dışarı atmıştı.

Bayramdan önce ortaya çıkan trafik manzaraları dönüşte de ortaya çıktı.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafikte tatil dönüşü yoğunluğunun süreceği düşünülüyor.