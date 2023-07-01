Göçmen kuşların İstanbul’a dönüşü başladı. Trafik kitlendi

Kurban Bayramı'nın son gününde Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç kuyruğu oluştu. Akın akın İstanbul’dan giden tatilcilerin dönüşü başladı.

Göçmen kuşların İstanbul’a dönüşü başladı. Trafik kitlendi

Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı.

Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmara Ereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu.

Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.

Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Muğla'nın ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'da dönüş trafiği yoğunluğu başladı.

Samsun-Ankara kara yolunun Havza ilçesi geçişinde, İstanbul ve Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.

tekirdagdan-istanbul-yonune-arac-yogunlugu-4741-dhaphoto6.jpg

tekirdagdan-istanbul-yonune-arac-yogunlugu-4741-dhaphoto7.jpg

tekirdagdan-istanbul-yonune-arac-yogunlugu-5095-dhaphoto1.jpg

tekirdagdan-istanbul-yonune-arac-yogunlugu-5095-dhaphoto2.jpg

tekirdagdan-istanbul-yonune-arac-yogunlugu-5095-dhaphoto3.jpg

tekirdagdan-istanbul-yonune-arac-yogunlugu-5095-dhaphoto4.jpg

aw925366-01.jpg

aw925366-06.jpg

İlgili Haberler
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
Tatil bitti trafik çilesi başladı. Göçmen kuşlar dönüş yoluna çıktı
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatilinin ilk gününde yoğunluk yaşanıyor
Göçmen kuşlar istanbul'u terk ediyor
Öne Çıkanlar
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
Fatih Portakal'dan yeni sezon açıklaması. Dün Sözcü Tv'den ayrılmıştı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Son Haberler
40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı Güncel
40 bin kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkında yer kalmadı
Rüyada maske görmek neye işaret? Rüyada maske görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada maske görmek neye işaret? Rüyada maske görmek ne demek?
Cinayetin detayları kan dondurdu. Yayla yolunda ölü bulunmuştu Güncel
Cinayetin detayları kan dondurdu. Yayla yolunda ölü bulunmuştu
Damatla kayınpeder çatıştı: 3 yaralı Güncel
Damatla kayınpeder çatıştı: 3 yaralı
Miçotakis’ten sığınmacı konusunda Avrupa Birliği’ne Türkiye çağrısı Dünya
Miçotakis’ten sığınmacı konusunda Avrupa Birliği’ne Türkiye çağrısı
Araç cayır cayır yandı Güncel
Araç cayır cayır yandı
Trabzonspor'dan Sunjic atağı. Girişimler sürüyor Spor
Trabzonspor'dan Sunjic atağı. Girişimler sürüyor