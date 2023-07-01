Göçmen kuşların İstanbul’a dönüşü başladı. Trafik kitlendi

Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönmeye başladı.
Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmara Ereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, zaman zaman 4 kilometreyi buldu.
Polis ve jandarma tedbir alırken, emniyet şeridini kullanan sürücülere ceza kesildi.
Kurban Bayramı tatilinde yerli turist akınına uğrayan Muğla'nın ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'da dönüş trafiği yoğunluğu başladı.
Samsun-Ankara kara yolunun Havza ilçesi geçişinde, İstanbul ve Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.
Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.