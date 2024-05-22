Ablasını ve eniştesini öldürüp intihar etti

Gece saatlerinde Sumbas ilçesi Gaffarlı köyü Şırnak Mahallesi'nde bir trajedi yaşandı.

İddialara göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Hacı Ahmet Cengiz, daha önce tartıştığı ablası Şadiye Özerli ve eniştesi Yusuf Özerli'nin evine geldi. Tartışma hızla kızıştı ve Cengiz, getirdiği av tüfeğiyle abla ve eniştesine ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.

Sabahleyin, oğlunun evine kahvaltı için gelen Ahmet Özerli, oğlu ve gelinin cansız bedenlerini buldu. Durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri olay yerine geldi ve inceleme başlattı. Bir kilometre ileride, Hacı Ahmet Cengiz'in cansız bedeni bulundu. İncelemeler sonucunda, Cengiz'in abla ve eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Şadiye Özerli, Yusuf Özerli ve Hacı Ahmet Cengiz'in cenazeleri otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi.