Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor...

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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 1
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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 2

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğun araç trafiği sürüyor.

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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 3

Tatili memleketleri veya tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla yola çıkan vatandaşların Bolu'dan geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükleri, Abant Gişeleri, Bolu Batı ve Doğu Gişeleri ile Çaydurt, Köroğlu Rampaları, Yeniçağa ve Gerede kesimlerinde, cuma akşamı mesai bitimi ile başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor.

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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 5

Meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de ulaşım yer yer durma noktasına geliyor.

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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 6

Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyenlerin Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda oluşturduğu yoğunluk, D-100 ve D-750 kara yollarının kesişim noktasındaki bağlantı yolunda da görülüyor.

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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 7

Ulaşımın aksamaması için güzergahta sürekli görev yapan polis ve karayolları ekipleri, bazı bölgelerde sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 8

D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi, Yeniçağa ilçesindeki Ankara-Zonguldak kara yolu kavşağı ve Gerede-Karabük kavşağında yoğunluk yaşanıyor.

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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 9

Otoyol ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 10
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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 11
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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 12
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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 13
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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 14
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Tatil için yola çıkacaklar dikkat! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 15
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